Comisión Primera de Cámara sesionará de manera presencial

Tras la reapertura de varios sectores económicos en el país, en medio del aislamiento selectivo, la Comisión Primera de la Cámara decidió volver a sesionar de manera presencial.

El inicio de la presencialidad en esta célula legislativa será a partir del próximo 8 de septiembre. Esto no ocurría desde diciembre del año pasado, cuando el Congreso salió al receso de fin de año.



El presidente de esa comisión, Alfredo Deluque, informó que la sesión se realizará desde el salón Boyacá, que es más amplio que el recinto de la Comisión Primera, y bajo todos los protocolos de bioseguridad.



Esto, en consecuencia que los representantes Juanita Goebertus, Jorge Eliecer Tamayo, Inti Asprilla y Juan Carlos Lozada, advirtieron que no se pueden debatir proyectos de ley estatutaria de manera virtual.



"Un apartado de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la presencialidad de las sesiones del Congreso, específicamente nos dice que el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones a adoptar, particularmente haciendo referencia a actos legislativos y leyes estatutarias", señaló Goebertus.

Por el momento no se conoce qué ocurrirá con la Plenaria de la Cámara. Sin embargo esta posibilidad aún tiene sus obstáculos, debido a que por la gran cantidad de congresistas que la componen (172 representantes) es difícil mantener el distanciamiento.



De hecho, durante la elección del Defensor del Pueblo, para poder votar los congresistas tenían que desplazarse en pequeños grupos desde el sitio que les fue asignado hasta el Salón Elíptico, donde estaban las urnas de votación. El resultado: la elección del Defensor, que normalmente tarda máximo dos horas, esta vez requirió de cerca de seis horas.



Con un elemento adicional: no podía haber discusión, pues los parlamentarios estaban distribuidos en diferentes sitios lo que hacía imposible el debate. Bajo este mecanismo, si un congresista quisiera oponerse a alguna decisión de la mesa directiva o a algún proyecto, tendría que abandonar el salón que le fue asignado y dirigirse al Salón Elíptico para expresar su inconformidad, lo que llevaría horas y horas.



El debate sobre el tema surgió luego de la aclaración que hace la Corte Constitucional en su más reciente sentencia sobre el tema, en la que menciona que en el país sigue vigente la regla general según la cual el funcionamiento del Congreso y demás corporaciones públicas de elección popular "se rigen por la presencialidad".



Según el alto tribunal, la presencialidad "es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad".



No obstante, el alto tribunal dice que es razonable que "excepcionalmente se acuda a la virtualidad" para asegurar el funcionamiento de la democracia, aun cuando estas tecnologías pueden representar un déficit para una organización tan numerosa como el Congreso. Igualmente, el alto tribunal es claro en que la presencialidad se debe privilegiar “siempre y cuando las condiciones de salubridad lo permitan”.



