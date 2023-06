Este semestre legislativo está en su recta final, pues las sesiones deben terminar el próximo 20 de junio y son varios los proyectos que se están discutiendo por estos días, incluyendo las reformas del Ejecutivo como la pensional, que va avanzando rápidamente; la de salud, que se quedó estancada en los impedimentos y la laboral que no ha podido superar su primer debate.



Desde hace unas semanas el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró que lo más probable es que sí será necesario citar a sesiones extra para poder tener más tiempo y sacar adelante otros proyectos que podrían hundirse si no se terminan de discutir en este periodo.



"Posiblemente debamos ir hasta el 5 de julio para poder cumplir los debates de las reformas tanto en Cámara y Senado y sus respectivas conciliaciones", aseguró el representante del Pacto Histórico a finales de mayo.

El presidente de la Cámara, David Racero. Foto: César Melgarejo

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su parte aseguró esta semana que efectivamente se hará dicha citación. "Sí, vamos a llamar a sesiones extras", aseguró.



Entre los temas que adelantó que se van a seguir discutiendo está la adición presupuestal, que ya fue aprobada en las Comisiones Económicas del Congreso. Pero respecto a las reformas no confirmó nada.



"Las reformas sociales van por buen camino, nos han ido diciendo que las reformas están muertas y cada vez que nos dicen que están muertas, por ahí aparecen vivas. De manera que, calma, todavía falta hasta el 20 de junio para saber si quedan vivas o no las reformas", expuso en este sentido.



Tanto la citación a extras como los temas que se discutirán en dicho periodo deben quedar establecidos por decreto.



