Cámara y Senado sesionaron este martes de forma conjunta en homenaje a las víctimas del conflicto armado. Por ley, se debe celebrar dicha sesión cada 9 de abril. Esta vez, por motivo de la Semana Santa, se acordó correr la fecha dos días.



Aunque se hizo esta movida con la intención de darle más notoriedad y garantizar la mayor asistencia de congresistas, no se habría logrado el objetivo. Tras la plenaria, varios sectores llamaron la atención debido a tantas sillas vacías por parte de los legisladores.



Puede ver: Con los recursos de hoy, no se puede cumplir el acuerdo de paz: Gloria Cuartas

“¿Cuál es el compromiso de los congresistas con las víctimas? Justo hoy en la sesión en conmemoración al día de las víctimas, donde hubo alrededor de 50 intervenciones de personas que sufrieron el conflicto armado, casi 200 congresistas estuvieron ausentes. Una falta de respeto”, fue el reclamo del representante Pedro Baracuato, del Partido Comunes y firmante del acuerdo de paz.



De acuerdo con cifras al final de la sesión, solo estuvieron presentes 29 de 106 senadores y 66 de 188 representantes. Fueron 199 congresistas los que por distintas razones no asistieron a la plenaria por las víctimas.



(Puede leer: 'Reparar a las víctimas del conflicto requiere 301 billones de pesos': Gobierno)



Desde el Centro Democrático también hubo quejas por el ausentismo de sus colegas. En la sesión, el representante Esteban Quintero dejó una constancia en la que criticó que no se hubiese hecho una verificación de quórum en las ocasiones que pidió su partido, sino que se procedió a esta acción tarde en la noche, supuestamente encubriendo que la mayoría no estuvo presente durante la mayoría del acto solemne.

Conveniente realizar la verificación del quórum cuando algunos congresistas acaban de llegar a la sesión y no han estado presentes durante el desarrollo de esta y no cuando desde la bancada del @CeDemocratico lo solicitamos. Irrespeto con las víctimas #EstebanSenador pic.twitter.com/6PFXYM2mCK — EstebanQuintero (@estebanquincar) April 12, 2023

La Alianza Verde también cuestionó la poca asistencia que hubo durante la sesión. El senador Fabia Díaz fue uno de los más críticos. “Es una vergüenza que en la conmemoración del día de las vícitimas las estemos revictimizando. Si pueden ustedes pueden observar, hoy es Congreso en pleno, ¿y cuántos estamos? Es importante que el país sepa cuántos estamos aquí. Es un día al año que debemos cumplirle a las vícitmas y no somos capaces.

Es lamentable que hoy en sesión de Congreso en pleno del día de las víctimas haya tan poca representación parlamentaria de nuestros congresistas metenses, no se ve a @GabrielParradoD @AlejandroVegaLi @JaimeRCamara lamentable, no dan ni pena . pic.twitter.com/n6imQeNLH2 — Esteban Vela (@EstebanVela20) April 12, 2023

El representante Cristian Avendaño, de la misma colectividad, fue otro de los que se pronunció en contra de la situación. “Es lamentable que el debate no se pudo efectuar de manera efectiva porque, desde las dos de la tarde, que se estaba desarrollando este debate en cumplimiento de la ley de víctimas, no se presentaron la mayoría de los congresistas (…) El recinto se veía medianamente lleno porque las víctimas que íbamos a escuchar estaban allí. Es lamentable que no pudimos dar un debate serio y riguroso”. Vea la sesión completa:

Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA