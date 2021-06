Congreso, con proyectos claves aprobados a último momento

Este domingo concluye uno de los periodos legislativos más nutridos de tiempos recientes, en el cual salieron adelante varios proyectos de ley que causarán un fuerte impacto en diferentes sectores y en algunas costumbres de los colombianos.



La última semana de sesiones ordinarias fue maratónica: las plenarias de Senado y Cámara trabajaron más de doce horas diarias para entregarles a los ciudadanos un grupo de iniciativas que pueden ser claves para algunos sectores.



Como pocas veces, los congresistas demostraron que cuando hay voluntad política son capaces de sacar adelante normas que le sirvan al país, lo que es, al fin y al cabo, una de las razones de ser del Poder Legislativo.



En el balance de los proyectos de ley hay al menos tres que vale la pena mencionar por el alto impacto que tendrán dentro de la sociedad una vez entren en vigor: el que reduciría la jornada laboral, el que ampliaría la licencia de paternidad y el que regularía el etiquetado en la llamada ‘comida chatarra’.



Menos horas laboradas

Este proyecto de ley pretende reducir la jornada laboral de los trabajadores de 48 horas a la semana a 42, algo que se realizaría de manera progresiva y que, según lo aprobado, solamente comenzaría dentro de dos años.



Aunque las mayorías acogieron la iniciativa, presentada por el expresidente Álvaro Uribe cuando era senador, los empresarios no quedaron satisfechos y han hablado de “encarecimiento” del empleo.



Adicionalmente, algunas voces han hablado del interés político que podrían tener algunos sectores del uribismo, tomando en cuenta que en los próximos meses comenzará en forma la campaña electoral, en la cual, para varios observadores, los partidos de centroderecha serían duramente castigados por una parte de la opinión pública.



En todo caso, el impacto de esta disminución de horas laboradas en la economía y en las empresas es algo innegable y solamente el paso de los años y las estrategias que encuentre el empresariado para ajustarse a esta modificación dirán si sus efectos son positivos o negativos.



Otro proyecto clave es con el que se va a ampliar la licencia de paternidad y modificaría algunas condiciones en este campo, una extensión de la llamada ‘ley María’, impulsada por el excongresista Juan Lozano.



La iniciativa crea tres modalidades para las licencias que los patrones deben dar a sus trabajadores cuando son padres.



La primera es la ampliación de la licencia de paternidad. Actualmente, este permiso es de una semana, y apenas la ley entre en vigor se extenderá a dos. De ahí en adelante deberá esperarse al Índice de Desempleo Estructural, que es una especie de medición de la desocupación anual. Si este indicativo baja un punto, se sube una semana más a la licencia de paternidad. Pero si no baja, no hay incremento. Y así se deberá observar cada año hasta que se llegue a un tope máximo de cinco semanas.



La segunda modalidad es la licencia compartida. En esta, la mujer, que actualmente cuenta con 18 semanas, puede transferir hasta 6 de ellas al padre del hijo para que este participe en la crianza. En estas dos primeras categorías, los padres solo deben notificarles a sus patrones la clase de licencia que tomarán.



Y hay una tercera, que es la flexible. Esta se debe negociar con el empleador y consiste en trabajar medio tiempo y el resto tomar la licencia. En estos casos, las semanas se duplicarán.



“Este proyecto lo que busca es crear las condiciones para que los hombres seamos corresponsables en la crianza de nuestros hijos. No somos los ayudantes en la crianza, sino que debemos ser socios”, afirmó el representente a la Cámara José Daniel López, uno de los autores de la norma.



‘Comida chatarra’

Una de las iniciativas más luchadas por algunas asociaciones de padres de familia es la relacionada con la ‘comida chatarra’, la cual también recibió luz verde en el semestre legislativo.



Uno de sus autores, el representante a la Cámara por los ‘verdes’ Mauricio Toro, afirmó que esta lucha fue de seis años y tres proyectos de ley fallidos.



Según diferentes congresistas, durante ese tiempo, el lobby que realizaron algunas empresas productoras de esta clase de alimentos fue uno de los principales obstáculos. Sin embargo, en este caso ayudó mucho que el propio Gobierno expidió una resolución similar horas antes de que la iniciativa fuera aprobada.



El propósito de esta norma es que los productos de la denominada ‘comida chatarra’ tengan una etiqueta en su parte frontal en la que se diga claramente con qué elementos fueron elaborados y procesados y cuáles son los riesgos que tienen para la salud.



En otras palabras: cuando este proyecto entre en vigor, estos productos tendrán que decir si tienen alto contenido o exceso de azúcares, grasas, sodio o edulcorantes, de manera clara, para que quienes los compren lo hagan bajo su responsabilidad.



Además de estos tres proyectos, son varios los que habría que mencionar y que fueron aprobados este semestre: el que permite el cambio de los apellidos en los recién nacidos, el que modifica la manera como la Procuraduría procesará a los funcionarios elegidos por voto popular y el que reorganiza y moderniza varios aspectos de la justicia.



De igual forma, está la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores de niños y la iniciativa que les da mayor autonomía a los gobiernos locales en Bogotá.



Para hoy, a las 4 de la tarde, está citada la plenaria del Senado para terminar de aprobar algunas conciliaciones de estos proyectos y concluir su trámite en el Legislativo.



Y atendiendo el llamado de alcaldes y gobernadores, el Ejecutivo convocó para este lunes y martes a sesiones extraordinarias solo para tramitar el proyecto de la sobretasa a la gasolina.

Mociones de censura

En el apartado del control político, el eje de los debates congresionales fue la difícil situación social del país, la cual se vivió con mayor intensidad en el mes de mayo. Los supuestos abusos de algunos integrantes de la Fuerza Pública llevaron a que el Congreso le hiciera dos mociones de censura al ministro de Defensa, Diego Molano.



Las fuerzas de oposición cuestionaron duramente al funcionario, tanto en Senado como en Cámara, pero sus respuestas y el crítico momento que la institucionalidad vivió en esos días lograron que el ministro lograra quedarse en su cargo.



Así las cosas, puede decirse que el Congreso les cumplió a los colombianos y que acalló las voces que, en medio de los reclamos sociales, cuestionaron su relevancia para la democracia.



Los que no se salvaron

Entre los pocos proyectos de alto impacto que no alcanzaron a pasar estuvo el que creaba una jurisdicción para resolver los pleitos en los predios rurales. A pesar de ser el único que el Gobierno presentó para la implementación del acuerdo de paz, algunos sectores del uribismo manifestaron sus dudas y el proyecto no fue agendado.



Sectores opositores recriminaron duramente a la Mesa Directiva del Senado por no programarlo y lamentaron su archivo.



