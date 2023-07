Hacia las 11 de la noche, el Senado eligió a su nuevo presidente: Iván Name. Dos horas antes se definió en Cámara y los representantes se inclinaron por el liberal Andrés Calle.



Las elecciones se llevaron a cabo tras un 20 de julio marcado por las pujas políticas que se movieron a lado y lado y demostraron la consolidación de un bloque opositor-independiente en la cámara alta, donde el Gobierno y su ministro del Interior salieron derrotados. En la Cámara de Representantes, aún hay un apoyo más claro hacia el Ejecutivo.



En lo que tiene que ver con el Senado, el panorama pinta más difícil para el Ejecutivo y para el trabajo que tendrá que realizar el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, pues para sacar adelante las reformas del Gobierno se tendrá que enfrentar a un bloque opositor-independiente que demostró su consolidación este jueves.



Y es que el Pacto Histórico, en su mayoría, se volcó a apoyar la candidatura de la senadora Angélica Lozano, quien el miércoles ganó la votación interna de la Alianza Verde que le definió como su candidata. Sin embargo, eso no garantizó nada porque Iván Name, Inti Asprilla y Fabián Díaz no participaron de la votación, lo cual dejó la puerta abierta para que alguno de ellos presentara su candidatura.

En momentos previos, la senadora no cantó victoria y dijo que esperaba que se cumplieran los acuerdos. No fue así.

Aunque Asprilla alcanzó a manifestar su intención de competir en esta puja, al final retiró su candidatura muy molesto con la izquierda porque no lo apoyaron a él, sino a Lozano. "Nos falta mucho en la izquierda y el progresismo para que los ciudadanos consideren que somos coherentes", sostuvo.

Mientras tanto Name logró sumar votos de partidos independientes y de la oposición que lo llevaron a la victoria, lo cual demostró que se está formando un amplio bloque opositor-independiente que podría ponerle las cosas difíciles al Ejecutivo en su plan de sacar reformas como la de salud, pensional, trabajo y educación adelante.



Partidos como el Centro Democrático (oposición), Cambio Radical (oposición), Partido Conservador (Independiente) y 'La U' (Independiente) se inclinaron por Name y le arrebataron, por una diferencia de 4 votos, el triunfo a Lozano, quien estaba apoyada por el Gobierno, ya que el ministro Velasco se reunió con la bancada ‘verde’ en la tarde de este jueves y acordó que el Gobierno la respaldaría si ella daba todas las garantías para avanzar en las reformas sociales.



Por eso, lo sucedido demuestra una vez más que la coalición del Gobierno no está siendo lo suficientemente firme para imponer sus fuerzas porque la suma de los votos del Pacto Histórico y el apoyo de algunos liberales - que son partidos de Gobierno - no es suficiente.

Ahora bien, Name, a diferencia de los anteriores presidentes del Senado (Roy Barreras y Alexander López del Pacto), no es un defensor ferviente de las reformas ni del petrismo. Admitió, además, que su victoria "no representa" el triunfo de ninguna coalición. Reviva acá sus declaraciones:

Iván Name, senador de la Alianza Verde Foto: Diego Caucayo

"A mí me gusta más el voto libre de las bancadas y el alineamiento de las fuerzas de una u otras propuestas se irá dando de acuerdo al análisis porque habrá discrepancias. No hay que ponerle la camisa de la fuerza de las coaliciones al parlamento. Vamos a buscar que la coalición seamos todos", dijo Name en declaraciones a medios tras su elección.

El Gobierno sigue teniendo fuerza en la Cámara

El panorama de las fuerzas políticas es distinto en la Cámara. Allí, la oposición y los independientes no tienen una unión tan sólida y por el contrario, la coalición del Gobierno sí es más fuerte.



Así quedó demostrado con la elección de Andrés Calle, que era el candidato que tenía el apoyo del ministro Velasco, la mayoría de la bancada liberal y también del Pacto, pero no era la principal apuesta del expresidente César Gaviria.



Incluso, se llegó a pensar que Julián Peinado podría quedarse con la dignidad, pero su candidatura se desinfló, ya que ni siquiera lo nominaron.

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Peinado pretendía ganar los votos de la oposición, los independientes y todos los que están alejados del Gobierno. Así lo dijo antes de entrar al Capitolio este 20 de julio.



Manifestó que buscaba el respaldo de quienes están "distantes de las posiciones del gobierno que consideran que no hay garantías y que tuvimos una legislatura donde no se adelantaron los debates de control político".



También se mostró muy molesto con el ministro Velasco. Lo acusó de no dar garantías y de ser el "jefe de debate de Andrés Calle, situación que demuestra de qué lado está y a qué le está jugando".



Calle, por su lado, dejó ver que su victoria es un resultado de los acuerdos con los partidos de Gobierno. Agradeció a los ‘verdes’, Comunes y al resto de partidos que lo nominaron, incluyendo al Centro Democrático. “No seremos inferiores al reto de darles todas las garantías”, le dijo el nuevo presidente de la Cámara al partido de oposición.



Y finalizó con este mensaje: “Quiero ser factor de unidad, por eso le mando un saludo al presidente César Gaviria. Les pido apoyo para sacar adelante el partido más grande del país. 165 años de historia”, afirmó Calle, quien destacó al Pacto Histórico como la bancada que llegó a hacer política de una forma distinta.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA