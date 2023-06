Con varios proyectos en riesgo de hundirse, el Congreso de la República termina este martes una intensa legislatura que estuvo marcada por la agenda reformista del gobierno de izquierda de Gustavo Petro.



Este último día de sesiones ordinarias promete ser tan intenso como los últimos meses que se han vivido en el Capitolio. No solamente habrá conciliaciones por votar y proyectos de ley y reformas constitucionales por discutir. La oposición espera dirigir la plenaria del Senado —el estatuto de oposición se lo permite—.



Uno de los platos fuertes de la jornada será en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, donde comenzará la discusión del articulado de la reforma laboral luego de que el jueves se aprobó, tras una polémica ‘jugadita’, la ponencia positiva.

Si esta iniciativa no pasa su primer debate hoy, se hundirá por falta de trámite y el Gobierno se vería obligado a radicarlo nuevamente en la siguiente legislatura, que se inicia el 20 de julio.



Senado y camara

No obstante, con la aceptación de impedimentos de tres miembros de la cédula legislativa para llevar a cabo la discusión, ya el Ejecutivo tendría los votos para su aprobación. Necesita 10 votos de los 18 representantes habilitados para dar esta discusión y los tendría: cuatro del Pacto Histórico, dos de Alianza Verde, dos de curules de paz, uno de Comunes y tal vez el de la liberal María Eugenia Lopera, quien acompañó la reforma de la salud. Así las cosas, las condiciones estarían dadas para que la iniciativa quede viva.



Otro de los principales temas de la jornada será la conciliación del polémico proyecto que actualiza el Código Electoral. Si bien fue apoyado por las mayorías opositoras y oficialistas en Senado y Cámara, expertos, la MOE y algunos congresistas como Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) han señalado varios riegos que tiene la iniciativa.



Y aunque tiene los votos para que se apruebe la conciliación en ambas corporaciones, el tiempo es un factor que está jugando en su contra, ya que al tratarse de una ley estatutaria no se puede tramitar en sesiones extraordinarias. De hecho, la Corte Constitucional ya tumbó hace un año este proyecto por vicios de trámite, entre los cuales se encontraba haber sido tramitado por fuera de las ordinarias.



Catherine Juvinao fue una de las más críticas del Código.

También será clave la discusión del octavo y último debate de la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto en Colombia. El proyecto, de autoría del liberal Juan Carlos Losada y que tiene el apoyo del gobierno Petro, se estaba debatiendo ayer pero por falta de quorum se levantó la plenaria.



Nunca antes en la historia del Congreso una reforma que pretendiera regularizar la marihuana había avanzado tanto, pero ahora está en riesgo de hundirse. El jueves se habría levantado la sesión porque no contaban con los votos necesarios para la aprobación. Tenían 49 y se necesitan 54. Y conseguirlos no parecía fácil. Por tratarse de una reforma constitucional no se puede discutir durante sesiones extraordinarias.



Para garantizar que quede listo este martes, el Senado debía acoger el mismo texto que se aprobó en la Cámara de Representantes sin cambiar ni siquiera una coma porque esto implicaría ir a conciliación. Sin embargo, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa insistía en hacer modificaciones.

Plenaria de la Cámara este lunes.

“Mal le haríamos al país aprobando una reforma constitucional tal cual es presentada, sin lugar a un debate profundo. En el debate en Comisión Primera de Senado el pasado 6 de junio presenté varias proposiciones, defendí mis propuestas y algunas fueron acogidas, como el tema de la publicidad y promoción del cannabis de uso adulto, que hay que darlo en protección a la salud de los colombianos y como defensa del interés general. Considero extraño que dada la importancia la mesa directiva del Senado solo citó hasta el día de hoy teniendo viernes, sábado y domingo”, aseguró ayer antes de la plenaria del Senado.



En la noche del lunes también se esperaba que la Cámara continuara con la discusión del segundo debate de la reforma de la salud en la plenaria. La discusión no ha avanzado mucho en esta corporación y solo han sido votados unos impedimentos. Pero esta discusión puede seguir en las extras y en la siguiente legislatura.



Pero el Congreso sigue. Se espera que hoy se publique el decreto que citará al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.



El presidente Gustavo Petro anunció el sábado que estas serán para discutir la adición presupuestal, que fue aprobada la semana pasada en comisiones económicas y faltan los debates en plenarias, y las reformas laboral, pensional y de la salud. Sin embargo, no es claro hasta cuándo serán y tampoco si alcanzará el tiempo para que terminen el trámite legislativo.



La idea del Gobierno es que por lo menos se realicen un par de debates más y así alivianar la carga legislativa del siguiente semestre, en el cual se espera que se tramiten las reformas de la educación superior y de los servicios públicos, que ya fueron anunciadas por Petro en su discurso en plaza pública a inicios de este mes.



Asimismo, se vienen las elecciones regionales, por lo que esta será una de las principales apuestas de los parlamentarios.



La reforma laboral está a la espera de ser aprobada en su primer debate, mientras que la de la salud ya está en el segundo y la pensional, que es la que más consenso tiene, superó su primer trámite en la Comisión VII de Senado y está a la espera de poder ser agendada en plenaria.



En el Congreso, no obstante, no hay ambiente para seguir tramitando las reformas. El Partido Liberal, que es el único de los tradicionales que sigue en la coalición de Petro, pidió no discutir la reforma laboral este semestre y dejarla para la siguiente legislatura. Y advirtieron que si sigue la discusión, ellos abandonarían el recinto, lo cual pone en riesgo el quorum.



Asimismo, partidos como ‘la U’ y la oposición le han pedido en varias oportunidades al Gobierno que deje la discusión de las reformas para el siguiente semestre, pues consideran que el ambiente no es el mejor a propósito de la crisis política que se desató en la Casa de Nariño tras el robo de dinero a la exjefa de Despacho Laura Sarabia y la polémica que protagonizó con el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, que les terminó costando el cargo a ambos funcionarios.



