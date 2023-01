Este lunes, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Roy Barreras y David Racero dieron a conocer que están trabajando en un nuevo protocolo de protección a las mujeres que laboran en el Congreso.



Según los directivos este método buscará prevenir, hacer seguimiento y, si es necesario, sancionar los posibles casos de violencia de tipo sexual que se presenten en el Congreso.

De acuerdo con lo previsto, se espera que todo el modelo de "denuncia segura" esté listo el próximo 23 de enero.



Por ahora, está activo un correo donde las funcionarias y contratistas podrán dar a conocer su caso: denunciasegura@senado.gov.co. Los casos que se envíen a esta dirección electrónica serán recibidos por la Comisión Legal para la Mujer que realizará el respectivo seguimiento.



Barreras y Racero enfatizaron que las mujeres "podrán tener las garantías necesarias para que este tipo de maltrato no se vuelva repetir".



Este programa, según el presidente del Senado, fue creado de la mano de expertos, psicólogos y abogadas para "proteger a las mujeres colombianas del abuso y acoso sexual".



A esto se le suma que, en la página web del Senado, se ubicará un enlace para enviar la respectiva denuncia.

Los presidentes del Congreso esperan extender estos canales de acción para todas las colombianas.



Sobre la situación de presuntos casos de abuso sexual en el Guavire, Barreras aclaró que "abordarán lo atroz que está ocurriendo en este departamento con las niñas indígenas": "El primer debate de control político será sobre este tema".



Para el directivo del Senado, estos posibles casos son "un vejamen contra niñas indígenas vendidas a depredadores. Es trata de personas y merece todo el repudio y el castigo a sus cómplices que incluyen familiares".

El caso de Laura Villa

Laura Villa fue enlace de un ministerio con el Congreso por más de dos años, además de ser secretaria privada de varios ministros por un tiempo más. Ella decidió relatar su caso en las últimas horas.



Dijo que, en esa época, "alguna noche en el Congreso, el entonces presidente del Senado (hoy funcionario del Gobierno) le dijo, con su jefe - el ministro - al lado, que solo incluiría sus temas en la agenda el día que ella fuera de escote".



Expuso también que no es fácil revelar los nombres de los implicados. "Supongamos que uno cede ante los juicios y las presiones. Doy un nombre de alguien que me hizo un comentario inapropiado hace años y que hoy sigue teniendo un cargo de poder. A la justicia no irá por un comentario", señaló.



Su caso generó gran revuelo en el mundo mediático. Tanto que el mismo presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reaccionó a la denuncia. "Me genera indignación y repugnancia lo que empieza a salir a la luz. El uso del poder del congresista para el abuso a la mujer", sostuvo.

Me genera indignación y repugnancia lo que empieza a salir a la luz.

El uso del poder del congresista para el abuso a la mujer.



