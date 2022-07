En la mañana de este miércoles comenzó la reunión de los compromisario de los diferentes partidos con asiento en el Congreso con el propósito definir cómo quedarán integradas las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara.



Lo que se busca es que de acuerdo con la cantidad de congresistas que tenga cada uno de los partidos se haga una distribución en torno al número de legisladores que les corresponde en cada una de las comisiones legales y constitucionales y de paso se definen como quedan las presidencias y vicepresidencias.

En ese orden de ideas por ahora se podría decir que ya está definido que la presidencia del Senado le corresponderá a partir de este 20 de julio al Pacto Histórico, en cabeza del senador Roy Barreras. Esa colectividad también quiere repetir en el tercer año de este Congreso.



Las mesas directivas se distribuyen por años y por partidos. Y cada colectividad a nivel interno determina qué parlamentario estará en qué comisión y en caso de tener una dignidad, quién la ocupará.



Claro que el partido de 'la U', Cambio Radical y sectores cristianos aseguran que son una sola coalición y que como tal suman 25 senadores y por ello consideran que tendrían derecho a que les entregarán una presidencia.



Por los lados de la Cámara el asunto está un poco más complicado pues el Pacto Histórico también quiere presidir y para ello tiene al representante David Racero. Pero los liberales igualmente quieren esa dignidad y para ello tienen al representante Andrés Calle.



Pero a ello se suma que también está la representante Katherine Miranda, de los verdes, quien busca ocupar esa dignidad. Ella no sólo es mujer sino que también representa a los sectores alternativos.



Y no se puede olvidar que están en juego las presidencias y vicepresidencias de las siete comisiones constitucionales y las siete legales que existen en el Congreso.



Los compromisarios del Centro Democrático, partido que anunció se declarará en oposición, dejaron en claro que de acuerdo con la ley de la oposición a ellos les corresponden las segundas vicepresidencias de las dos corporaciones que integran el Legislativo.



"Nosotros aspiramos a tener mesa directiva del Senado y de la Cámara en los cuatro años y por lo menos unas dos o tres presidencias en comisiones", dijo el senador José David Name, del Partido de 'la U'.



Y tal y como lo había anunciado el Pacto Histórico, la propuesta es que Comunes, el partido político surgido acuerdo de paz con las Farc, tenga al menos la presidencia de una de las comisiones constitucionales. "Nosotros aspiramos a la presidencia de la Comisión Quinta", dijo la senadora Sandra Ramírez, de Comunes.



Por los lados de los conservadores están reclamando que tienen derecho a la presidencia el Senado y la Cámara por lo menos el segundo año en la medida que son la tercera bancada en el Congreso de la República.



La reunión avanza en la tarde de este miércoles en un hotel del norte de Bogotá y es probable que hoy no se alcancen acuerdos y la negociación continúe este jueves.



