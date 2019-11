El insólito hundimiento de reforma sobre delitos sexuales contra niños

La reforma constitucional que pretendía que los delitos sexuales cometidos contra los menores no puedan ser juzgados por la justicia especial se cayó, como se dice coloquialmente, por inanición.



En esencia, el proyecto, de autoría del Gobierno Nacional junto con algunos partidos, buscaba que hacia el futuro los responsables delitos sexuales contra los menores cometidos en el marco del conflicto armado sean juzgados directamente por la justicia ordinaria y no puedan ser sujetos de beneficios jurídicos en un eventual acuerdo de paz.

El hundimiento de la iniciativa, que atravesaba su sexto de ocho debates, no se dio en medio de la discusión sino todo lo contrario: por falta de debate, pues varios senadores en la sesión plenaria de este lunes se salieron del recinto en el momento en que se iba a empezar la discusión.



Ni siquiera se pudo aprobar el informe con el que termina la ponencia, por falta de quorum. Lo ocurrido con esta iniciativa fue todo un viacrucis.



Cuando la Plenaria del Senado estaba lista para iniciar el estudio del articulado del proyecto, la discusión se desvió hacia otros temas, como la asistencia de varios senadores a una sesión especial que se realizará este martes en el Cauca por la compleja situación que se vive en este departamento.



Superada esta discusión y luego de más de dos horas de haberse iniciado la sesión, el vicepresidente del Senado, Honorio Henríquez, quien presidia el debate, puso en discusión el informe de ponencia del proyecto, pero entonces surgió un fenómeno que se ha vuelto popular en el Legislativo: la ‘lluvia’ de impedimentos.



Cuando un congresista presenta una solicitud para apartarse del debate, por obligación la plenaria debe votar si acepta o no este impedimento.



Entre impedimento e impedimento, la Plenaria del Senado se fue quedando con cada vez menos senadores hasta que ocurrió lo que ya desde el Gobierno se temía: no había quorum para continuar la discusión.

Una lástima: Plenaria del Senado No aprobó proyecto del Gbno para que los delitos contra los niños no queden impunes, no tengan el beneficio de justicia transicional (sin cárcel) — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 19, 2019

Este hecho quedó en evidencia en la votación del informe de ponencia del proyecto. El resultado de la votación fue 54 por el Sí y 0 por el No, lo que quiere decir que faltó el apoyo de un solo congresista para que se lograra el quorum necesario que le hubiese permitido a esta iniciativa continuar adelante.

No alcanzó el tiempo

Aunque resulte paradójico, la iniciativa terminó de ser sepultada por un miembro del partido de gobierno, el senador Honorio Henríquez, quien decidió citar la plenaria nuevamente hasta la próxima semana y no para este miércoles, cuando aún quedaba una remota posibilidad de que se salvara.



Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto debía culminar su trámite a más tardar el próximo 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Con lo ocurrido este lunes, la norma quedó ahogada por tiempos, pues le quedaban restando pendientes dos debates, en apenas tres semanas que restan de sesiones.



En el fondo, el hundimiento de la iniciativa se dio, según algunos sectores políticos, debido a que no hubo claridad sobre el impacto que esto tendría en el acuerdo de La Habana logrado con las Farc.

La bancada d paz (40 senadores) no votó porq cada cambio unilateral en el Acuerdo de paz hace q muchos exFarc prefieran irse a la disidencia. No queremos más niños reclutados o violados q es lo q se consigue reactivando la guerra al poner conejo a lo pactado

¿Duro de entender? Sí — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 19, 2019

Los defensores de lo pactado en Cuba pedían que se introdujera un apartado en el que se dijera textualmente que esto no afectaría la JEP, mientras que otros congresistas alegaban que actualmente ya existe la prohibición para que los delitos sexuales contra los menores vayan a la justicia especial.



“Ya habíamos advertido que esta reforma era inútil. Ya existe la prohibición de conexidad entre la violencia sexual y el delito político. (Además) La JEP no puede conocer de ningún delito cometido después del primero de diciembre de 2017”, expresó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus.



Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia acusó a sectores de oposición de hacerle “conejo” a la iniciativa.



“Hicieron conejo todos los partidos de las Farc, el Polo, los verdes y algunos congresistas que no estuvieron de otros partidos”, dijo.



El Gobierno Nacional, que se llevó una nueva derrota en el Congreso, aún guarda la esperanza de que se pueda salvar el proyecto si la mesa directiva del Senado decide convocar sesión el próximo miércoles, algo muy poco probable, si se tiene en cuenta que esta ya fue citada hasta la próxima semana.