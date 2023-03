Las llamadas reformas del cambio del presidente Gustavo Petro se tomarán la agenda del Congreso este semestre. El Ejecutivo les apuesta a más de 30 proyectos –18 nuevos y 12 que venían en curso–, entre ellos iniciativas claves como las que modifican los sistemas laboral, pensional y de salud.



Se suma la ley de sometimiento, fundamental para la ‘paz total’, así como la polémica reforma política, que tiene dividida a parte de la coalición por figuras como el transfuguismo y el hecho de que los congresistas puedan ir al Ejecutivo.



(Lea: ¿Logrará Petro aprobar la reforma de la salud tras apoyo de Gaviria a acuerdo?)

La agenda es bastante apretada, pues casi que cada semana estará en discusión uno de esos proyectos. También se deben tener en cuenta las iniciativas propias de los congresistas y que se está en un año electoral, por lo que muchos parlamentarios tendrán sus ojos, así como sus agendas, puestos en las regionales. Además, se atraviesa la Semana Santa.



Ya el presidente del Congreso, Roy Barreras, le dijo a Petro que será necesario convocar sesiones extras después del 20 de junio, pues es probable que algunas de las leyes no alcancen a ser aprobadas en las ordinarias.



(Le puede interesar: Reforma salud: ¿por qué liberales son pieza clave para que Petro logre mayorías?)



“Hemos acordado con el ministro del Interior, Alfonso Prada, una agenda ambiciosa en los tiempos, teniendo en cuenta que, desafortunadamente, el mes y medio de las extras no nos permitió avanzar. Pero soy optimista (...). Esperamos que en las próximas cuatro semanas, de aquí a la segunda semana de abril, la Comisión I de Senado evacue Código Electoral, reforma política, sometimiento a la justicia, hacinamiento carcelario y podamos avanzar hacia plenaria”.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Y dijo que la Cámara avanzarán la reforma de la salud y laboral, así como las comisiones económicas conjuntas el Plan de Desarrollo.



“Los tiempos, si somos juiciosos, con el pie en el acelerador y el mensaje de urgencia del proyecto de sometimiento, nos pueden alcanzar para cumplir el compromiso de los pilares fundamentales de la bancada del gobierno Petro: las reformas sociales profundas y la ley de sometimiento para avanzar en la ‘paz total’ ”, complementó Barreras.



(Además: Acuerdo con Petro queda en firme cuando se conozca la ponencia: Dilian Francisca)



Pero, aparte de los tiempos, el semestre se inicia con un ingrediente adicional: la coalición no se ve tan sólida como lo estuvo el semestre pasado.



Prueba de ello es la reforma de la salud, que lleva más de un mes sin comenzar a ser debatida y ni siquiera está lista la ponencia, aunque fue radicada en medio de las sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo entre el 7 de febrero y el 15 de marzo.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Esto se dio porque tres de los partidos más fuertes de la coalición de gobierno –liberales, conservadores y ‘la U’– no estaban de acuerdo con lo planteado por Petro. Fue mes y medio de discusiones en búsqueda de un consenso, y si bien ya hay unos acuerdos previos, habrá que esperar si en la ponencia se refleja que el nuevo sistema de salud será mixto y no netamente estatal, como lo proponía la reforma que radicó la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Los directores de partidos de la coalición han expresado que ser aliados del Gobierno no significa que son “notarios”, así que se prevén debates amplios alrededor de las reformas. “Seguimos firmes, pero siempre y cuando nos escuchen y que lleguemos a consensos. No vamos a ser una carta abierta”, dijo la directora de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, esta semana en entrevista con este diario.



(Siga leyendo: Gustavo Petro tras reunión con Roy Barreras: 'Las reformas sociales van')

No hubo votos, pero se ganó tiempo en extras

Aunque las sesiones extras en el Congreso que terminaron ayer solo dejan una iniciativa con avances tangibles y el mismo Roy Barreras, presidente del Congreso, dijo que se perdió este mes y medio, lo cierto es que sí se lograron avances considerables.



El Gobierno citó al Congreso desde el 7 de febrero, y hasta este miércoles, para comenzar las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma de la salud y la ley para humanizar las cárceles, además de otras iniciativas.



El Plan de Desarrollo fue el que mayores avances logró, teniendo en cuenta que ayer se esperaba terminar la ponencia para radicarla hoy. La discusión fue larga, considerando que fueron más de 1.300 proposiciones.

Facebook Twitter Linkedin

Sesión en el Congreso del Plan de Desarrollo. Foto: Senado

Acá, sin duda, hubo avances. Con respecto a la reforma de la salud, si bien todavía no comienzan a construir la ponencia, este mes y medio sirvió para buscar consenso.



Por ejemplo, luego de semanas de dudas, esta semana se definió que conservadores y ‘la U’ acompañarían la iniciativa si sus reparos son incluidos en la ponencia. Si no se hubiera citado este proyecto a extras, la crisis en la coalición se habría vivido en este periodo.



(En otras noticias: La nueva indirecta del presidente Gustavo Petro al gobierno de Bukele)



Según el analista Yann Basset, analista político, “aunque no haya votos como tal de los textos, por el momento, siempre hay escenarios de discusiones y de concertación que son muy importantes para el porvenir de las reformas, como en el caso de la reforma de la salud (...), todo esto cuenta y hace parte de las discusiones en el Congreso”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA