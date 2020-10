Congreso aprueba aumentar el número de congresistas

En medio de la discusión de la necesaria reforma política en el Congreso, que contiene temas claves en materia de equidad de género para las elecciones, renovación de la política y financiación de las campañas, la Comisión Primera de la Cámara incluyó un tema que de entrada generó polémica: aumentar el número de senadores.

Todo inició cuando, en medio del debate, se puso en discusión una proposición que buscaba que los departamentos que hoy cuentan solo con dos escaños en la Cámara tengan ahora una curul adicional en el Senado, con lo cual se busca otorgar mayor representación a esos territorios que se encuentran olvidados en el país.



“Es injusto que a estas alturas el 50 por ciento del territorio nacional no tenga representación. Los proyectos de ley cuando salen de la Cámara se quedan cortos cuando llegan al Senado, no hay quien los defienda”, manifestó el congresista del Guaviare David Pulido, quien defendió esta propuesta.



No obstante, esta propuesta, que fue aprobada por la Comisión Primera de la Cámara, implica un aumento en el número de congresistas en el país, pues son nuevas curules que se crean en el Senado.



“Quieren aumentar 12 senados en medio de la peor crisis que vive hoy Colombia. No tiene presentación. Que algunos aprovechen la reforma política para colgar micos”, manifestó el representante Edward Rodríguez, quien señaló que esto implica no solo el costo del salario de los nuevos legisladores sino también de sus asesores.

Frente a este tema, el representante José Daniel López, coordinador ponente del proyecto indicó: “No debiera tener un costo fiscal significativo, toda vez que el número de curules que aquí se proveen entran a reemplazar las curules que el acuerdo de paz le otorgó al Partido de la Farc que son de manera temporal y van solo hasta 2026”.



Actualmente, el Partido Farc, que surgió del acuerdo de La Habana, tiene 10 escaños en el Congreso, los cuales van solo hasta 2026.



En todo caso, a pesar de la ardua discusión, esta propuesta fue finalmente aprobada por la Comisión Primera de la Cámara.

Paridad de género

Más allá de esta discusión, la reforma política aprobada en su primero de ocho debates tiene otros temas claves que fueron avalados por la corporación.



- Listas paritarias: Uno de los hitos fue la aprobación de la paridad de género en la conformación de las listas. La idea es que la plancha sea conformada por hombres y mujeres de manera intercalada. Es decir que si en el primer renglón hay una mujer, en el segundo debe haber un hombre y en el siguiente una mujer.



Esta es una de las mayores conquistas recientes del Congreso, pues es un avance clave en materia de equidad de género y de renovación de la política.



Financiación estatal: Actualmente los aspirantes deben recurrir a recursos privados para financiar sus campañas, lo que en algunas ocasiones incentiva la corrupción. La idea es que, si se aprueba la reforma, el recurso para financiar sean públicos, con lo cual habría también mayor control.



Listas cerradas: consiste en que los ciudadanos votan por partidos y no por personas a la hora de marcar los tarjetones para elegir corporaciones públicas (Congreso, asambleas y concejos). En la medida en la que un partido va obteniendo más votos se eligen más personas de la lista o plancha que haya presentado esa colectividad.



Actualmente la mayoría de partidos y movimientos políticos llega a las elecciones con listas abiertas. Cada candidato tiene su propio número y hace campaña por separado, por lo que el modelo ha sido cuestionado, pues la falta de filtros de financiación ha permitido que aspirantes gasten grandes cantidades de dinero e incluso hayan obtenido financiación ilegal.



