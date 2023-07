Hoy, jueves 20 de julio, se dará comienzo al segundo periodo legislativo, clave para las reformas sociales que promueve el presidente Gustavo Petro, en una jornada en la que cual se elegirán a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, en una elección que, de entrada, es muy apretada.



En cumplimiento a la Ley 5 de 1992, cada 20 de julio se realiza la instalación del Congreso de la República en Colombia, dando apertura a un nuevo periodo de la legislatura que no es otra cosa que el cuatrienio constitucional.



Las presidencias, como ya se había acordado, les corresponden, respectivamente, a la Alianza Verde y al Partido Liberal. Ambos han librado una dura puja y hasta la noche de este miércoles ninguna de las dos colectividades se habían puesto de acuerdo para presentar un candidato único a las plenarias, aunque el nombre de Angélica Lozano tomaba mayor fuerza. Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila también están en la puja, pero alguno podría retirarse, si se logran acuerdos, e, incluso, podrían aparecer nuevos candidatos. Nada está resuelto, aún todo por definir.



Acta de Bancada de 13 senadores de la Coalición Verde Centro Esperanza



8 de 13 senadores me postulan a la presidencia del senado. pic.twitter.com/7oLy8ULaWI — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) July 19, 2023

La senadora bogotana Angélica Lozano es abogada y está casada con la alcaldesa de la capital, Claudia López. Foto: Archivo particular

Sin embargo, una votación de bancada que se llevó a cabo este miércoles y en la cual Lozano obtuvo 8 de 13 votos, los demás candidatos siguen firmes en su decisión de presentar su candidatura a la plenaria para reemplazar a Alexander López.



Pese a que Lozano es una de las voces más representativas de la colectividad y respetadas del Congreso, todavía busca generar todos los consensos para ser elegida. Uno de los principales factores que juega en su contra es su esposa, la exsenadora y alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha tenido serias diferencias con el presidente Petro.



Por los lados liberales, el panorama tampoco es claro y se espera que se presenten tres nombres a la plenaria. Se trata de Julián Peinado, Andrés Calle y Carlos Ardila.

Calle era fijo candidato, y tenía apoyo del jefe del liberalismo, César Gaviria, pero en la bancada surgió molestia con él por su cercanía con el Gobierno.



De hecho, tendría el aval de la Casa de Nariño para quedarse con la dignidad. En algunos sectores, sin embargo, consideran que la elección de Calle podría servir de puente para mejorar las relaciones entre el Partido Liberal y la Casa de Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Julían Peinado, Andrés Calle y Carlos Ardila Foto: Archivo particular

Lo cierto es que Alianza Verde no atraviesa por su mejor momento. Si bien presidirá desde este jueves el Congreso, la lucha por llegar a esta dignidad dividió el partido. Aunque este miércoles hubo una votación de bancada que dejó a Angélica Lozano como la candidata oficial, varios congresistas no reconocen el resultado y se postularán pese a la decisión de las mayorías.



A esto se suma la disputa que hay de cara a las regionales, específicamente en la carrera por llegar a la Alcaldía de Bogotá, cargo que ocupa Claudia López.



El partido, por ahora, no presentará candidato, pues luego de realizar una encuesta sus candidatos fueron superados por Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, por lo que se decidiría apoyar a alguno de estos nombres.



Ya en cuanto a la ceremonia de instalación, para la sesión inaugural del Congreso de la República, el artículo 12 de la Ley 5 de 1992 dice que el Congreso debe reunirse en un sólo cuerpo para la instalación de sus sesiones, y a partir de las 3 de la tarde.



Una vez hecho esto, los senadores y representantes presentes en el Salón Elíptico o en el recinto señalado para tal efecto, se constituirán en Junta Preparatoria.



Seguidamente, la Junta Preparatoria verificará si hay quórum deliberatorio, “llamando a lista a los Senadores y Representantes de cuya elección se tenga noticia oficial”. Si no lo hubiere se apremiará a los ausentes para que concurran en el menor término a la sesión.



Según la ley, una vez hecho esto y establecido al menos el quórum para deliberar, el Presidente de la Junta Preparatoria designará una comisión de Congresistas con participación de cada partido o movimiento político que tenga asiento en el Congreso, para que informe al Presidente de la República que el Congreso pleno se encuentra reunido para su instalación constitucional.



Una vez llegue el Presidente, las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el primer mandatario.



