Congreso anuncia que se modificará cronograma para elección del contralor general

En la última semana de noviembre se conoció el cronograma dispuesto por la presidencia del Congreso para la elección del contralor que reemplazará a Carlos Mario Zuluaga, en funciones desde que se revocó la elección de Carlos Hernán Rodríguez, en mayo de este año. Sin embargo, ya se anunció que las fechas cambiarán.



(Puede ver: ¿Le mete presión la Procuraduría al Congreso para elegir al Contralor? Así va proceso

Con una resolución, la mesa directiva del Congreso anunció que no será posible cumplir con lo dispuesto hace unas semanas. Son dos las razones esgrimidas en el documento para presentar el cambio de fechas.



En primer lugar, aseguran que al Congreso llegaron más de 140 postulaciones, por lo que se superó la capacidad de la comisión de acreditación conformada por miembros de ambas cámaras.



“En razón a que los términos inicialmente establecidos para la Comisión de Acreditación Documental resultaron insuficientes dado que se pudo constatar una cantidad elevada de inscripciones que ocasionó que se desbordara la capacidad de la Comisión de Acreditación para revisar las hojas de vida”, declaró.



En segundo lugar se expresó que el aplazamiento se debe a que no se han culminado los procesos de contratación con la Universidad Nacional, que fue la entidad encargada para llevar a cabo los exámenes de los que saldrá la lista de 10 candidatos finales para el cargo.



(Además: Senado abre oficialmente la convocatoria para la elección del nuevo contralor)



“Hasta la fecha no se ha iniciado toda la gestión contractual que la habilite para empezar sus actividades dirigidas a estructurar y realizar las pruebas de conocimiento objetivas para la valoración de los factores tendientes a establecer la capacidad, idoneidad y aptitud específica para el ejercicio del cargo”, se lee en la resolución en la que se explica el cambio.



En la parte resolutiva se anunció que el proceso no se llevará a cabo hasta que se suscriba el contrato con la Universidad Nacional. De igual manera se anunció que se emitirá un nuevo cronograma apenas se selle el convenio con la institución.



El proceso ha tenido varias polémicas. Tanto en Senado como en Cámara se ha pedido que se extienda los plazos, debido a que inicialmente se estableció marzo como fecha límite para la elección.



Las razones del pedido son varias. En primer lugar se ha cuestionado que solo sean tres meses para un proceso que normalmente se hace en un semestre completo. En segundo lugar, varios han pedido que se espere a que la Corte Constitucional defina una vez por todas el futuro de Rodríguez.