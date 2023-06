Este lunes no habrá sesión en el Congreso, porque es festivo.Esto deja a la Cámara y al Senado con tan solo ocho días para sacar adelante la apretada agenda en la que poco han podido avanzar. Este 20 de junio se acaba oficialmente el primer año legislativo y son varios los proyectos que, si no se debaten antes de esta fecha, se hundirán y tendrán que comenzar su trámite de cero.



En estos listados están los actos legislativos –que reforman la Constitución– para crear la jurisdicción agraria, legalizar el uso adulto del cannabis, establecer a los campesinos como sujeto de derechos y reducir el receso legislativo. También está el proyecto de ley estatutaria de reforma al código electoral. Todas estas iniciativas están en riesgo ante la inminencia de la fecha límite. Sin embargo, también cuentan con la ventaja de que apenas les faltan un debate para culminar el trámite.



Los que tienen los tiempos más laxos son jurisdicción agraria, el proyecto que establece a los campesinos como sujetos de derechos, y receso legislativo. En el primer caso, solo falta que la plenaria del Senado le dé un último debate. Sin embargo, debe pasar por conciliación, pues cada corporación le dio una solución diferente a la polémica por la propuesta inicial de crear una corte de cierre para los temas agrarios.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, durante el debate de este miércoles de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mientras que la Cámara consideró que se debía crear una sala mixta para tratar los litigios de orden agrario y de tierras, el Senado aprobó que se debía dejar las funciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sin modificación. Ante las diferencias en los textos, debe gastarse una sesión en conciliar y esto pone en ligero peligro el proyecto.



En cuanto a la iniciativa relacionada con el campesinado, no ha tenido cambios que por el momento hagan pensar en una conciliación. Sin embargo, este debe ser estudiado por la plenaria de la Cámara y dicha instancia se encuentra bloqueada con el trámite de la reforma de la salud. No han podido si quiera pasar de la votación de los impedimentos. Ocurre lo mismo con el proyecto para quitarle un mes al receso legislativo. Además, en este último caso, aún siguen los intentos por modificar puntos de su articulado que obligarían a una conciliación que puede hundir el proyecto por tiempos.



En cuanto al Código Electoral, el texto viene cargado de polémicas que pueden llegar a frenar su aprobación en la plenaria de la Cámara. Varios congresistas y la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido de lo problemático que puede llegar a ser la iniciativa. Incluso, han pedido que el texto sea retirado y presentado en una próxima legislatura que no tenga de por medio una elección, como la que se llevará a cabo en octubre.



“Va a ser una forma de clientelizar y politizar la Registraduría. (...) Va en contra del artículo 266 de la Constitución que dice que sus funcionarios deben ingresar por concurso de méritos”, expresó la representante Catherine Juvinao sobre uno de los puntos polémicos del proyecto: que los delegados y registradores regionales sean de libre nombramiento y remoción.



Además de estos proyectos, están en la lista de espera las reformas sociales del Gobierno: salud, pensional y laboral. De estas, solo la primera ha tenido su primer debate. El resto no ha sido discutido siquiera en Comisión. Esta situación podría hacer que la reforma pensional y laboral sean archivadas.



Conocedores de la ley quinta de 1992 aseguran que como son leyes ordinarias, tienen hasta dos años para estudiarse, pero al menos se les debe dar un debate en la legislatura en la que fueron radicadas. Como esto no ocurrió, tendrían que ser presentadas de nuevo. No obstante, desde la secretaría del Senado le comentaron a EL TIEMPO que no siempre es así y que podrían estudiarse dichos proyectos tanto en la extras como en el siguiente periodo sin que hubiese necesidad de empezar de ceros. Aunque no es del todo problemático si llegan a hundirse, pues solo sería radicar la ponencia que ya había sido presentada.



Cada uno de los tres proyectos de reformas sociales están en distintos estadios en el Congreso, aunque con panoramas muy similares, sobre todo ante la operación tortuga liderada por algunos congresistas de oposición y de la anterior bancada de Gobierno. En el caso de la reforma de la salud, esta tuvo su primer debate en Comisión Séptima de Cámara y está en plenaria. Sin embargo, allí no ha podido pasar de la votación de la fase de impedimentos. Han sido varias las sesiones en las que han roto el quorum para frenar la primera fase del trámite. Incluso, ya hay pedidos para que el proyecto se archive, como lo hizo el Partido Conservador el martes pasado.

Alexander López, presidente del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En cuanto a la reforma laboral, la comisión séptima de Cámara no ha podido iniciar si quiera con la votación de impedimentos del proyecto. Y, por el lado de la reforma pensional, la misma comisión séptima de Senado casi no logra reunir el quorum mínimo para la discusión. Sin embargo, una labor de negociación con los senadores destrabó la discusión y este jueves se logró aprobar el informe de ponencia en primer debate. Ahora falta que se discuta el articulado.



En total, son siete días los que quedan para sesionar. Algunos, como el senador Ariel Ávila, ya dicen que las reformas van a “quedar para el otro semestre”. Otros, como el presidente del Congreso, Alexánder López, expresaron a este diario que “el Congreso tiene que dar ejemplo. Ya ha tenido demasiadas gabelas y ventajas. Las extras deben ir hasta que sea necesarias”. No obstante, este tipo de sesiones extraordinarias no son del todo la solución, específicamente con los actos legislativos y leyes estatutarias, por lo que el Congreso tiene que oprimir el acelerador a fondo para evitar que los proyectos que llevan un año en trámite se hundan tan cerca de la orilla. Por ejemplo, en la Cámara ya se fijó un cronograma de plenarias que incluso los obligaría a sesionar el próximo lunes festivo.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En Twitter: @JuanLombo

jualom@eltiempo.com