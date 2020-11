Congresistas rechazan abucheo a López; Gobierno guarda silencio

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fuera abucheada este lunes con mensajes como "¡Fuera!", "Asesinos", "¿Quién dio la orden?", en medio del homenaje a Dilan Cruz, el joven que falleció el año pasado luego de que un agente del Esmad le disparara con una escopeta calibre 12, algunos sectores rechazaron los hechos.



El senador liberal, Luis Fernando Velasco, expresó su rechazo. "Sacar con violencia a gritos de “asesina” a @ClaudiaLopez de acto en memoria de Dilan al cual fue invitada por propia familia del muchacho asesinado, no solo es delirante e injusto, sino que es una bomba que gente con miopía le pone a necesaria alianza de quienes queremos cambio", trinó.

El senador del Centro Democrático, José Daniel López, sentenció: "Vean cómo la intolerancia sembrada por un caudillo y sus aúlicos se convierte en violencia política en las calles de Bogotá. Solidaridad con @ClaudiaLopez".



Por su parte, el senador del partido Verde y candidato presidencial para 2022, Iván Marulanda, trinó: "Mi solidaridad con @ClaudiaLopez . No se equivoquen, la violencia de la que fue víctima anoche no es contra Claudia, es peor. Es la anarquía a la que empujan a empellones a esta sociedad extremos cargados de odio y locura, disfrazados de lustre democrático y de ilusiones de cambio".

El senador del Polo, Alexander López, dijo que aunque tiene complejas diferencias políticas con la alcaldesa, rechaza "vehementemente los señalamientos en su contra".



"En política tengo complejas diferencias con @ClaudiaLopez, sin embargo, rechazo vehementemente los señalamientos en su contra que la tildan de asesina, esto es inaceptable. La indignación no puede llevar a calumniar la buena honra de ningún ser humano. Toda mi solidaridad", escribió en redes sociales.

El presidente del concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y excandidato a la alcaldía de Bogotá, le expresó su solidaridad a López. "Rechazo las agresiones a la alcaldesa. Esos ataques son inaceptables, más aún cuando ha sido ella quien ha levantado la voz contra la impunidad en los casos de abuso policial. Mi solidaridad @claudialopez", escribió en redes sociales.



Contrario a esto, ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado frente a este episodio.

