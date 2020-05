La propuesta de los congresistas que vale más de $ 40 billones

Un grupo de 50 senadores presentó una proposición para que mientras dure la emergencia económica el Estado le dé una “renta mínima básica” a 34 millones de colombianos. Según sus cálculos se necesitarían 40,5 billones de pesos durante los próximos tres meses.



La idea es que los trabajadores formales e independientes reciban un auxilio mensual de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas, mientras que 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables (31 millones de personas) recibirían una transferencia mensual de $ 877.000, durante tres meses.

El Gobierno Nacional ya respondió que no tiene plata para esto, que “no hay recursos que alcancen” y, sobre el papel, así parece.



Pero el senador Iván Marulanda (Alianza Verde), uno de los 50 firmantes explica cuál es la propuesta.



¿Básicamente en qué consiste la proposición que ustedes aprobaron en el Senado?

El apoyo que el gobierno le está dando a las empresas y a las familias es absolutamente insuficiente, y en esas condiciones vamos a tener dos resultados: uno las empresas se van a quebrar y va a haber un enorme desempleo; y dos, las familias se van a desesperar en las casas por el hambre y van a salir, como en efecto ya se tiraron a la calle, creando un enorme riesgo de contagio, que nos puede resultar inmanejable a la hora del pico de la pandemia que es en el mes de junio.



En esto estamos 50 senadores de ocho partidos, el Partido Verde, el partido de ‘la U’, el Polo, el Partido Liberal, senadores de Cambio Radical, Decentes, Colombia Humana y Mais



¿Qué es lo que le proponen al Gobierno?

Le decimos esto es insuficiente y por eso le proponemos un subsidio de un salario mínimo mensual, con todas las prestaciones, a los trabajadores formales, bien sea los que están en las nóminas de las empresas o a los formales por cuenta propia. Son 3,5 millones de personas. Obviamente los que están en las nóminas de menores ingresos.

La otra parte de la propuesta es para la gente que no tiene empleos formales, para esos hogares que viven de la informalidad, que son 9,5 millones de hogares, 31 millones de personas, proponemos un salario mínimo sin prestaciones sociales. Esto nos da para atender tres meses de la pandemia con un costo de 40, 5 billones de pesos, o sea, un 4% del PIB.



¿Y por qué tres meses?

Pues cuando se acaben los tres meses veremos qué hacemos, porque ahí si estamos muertos todos. Por lo pronto hablemos de lo que está a la vista.



¿Ese porcentaje del PIB es suficiente?

Esto nos da un 4% del PIB. Lo que ya el gobierno tiene destinado, vale un 3% del PIB, o sea que habría que incrementarle un 1%.

¿Y eso cómo se va a financiar?

Primero, hay unos rubros del presupuesto nacional que se van a aplicar a esto, que es Familias en Acción, todos los que son Adultos Mayores, lo que son Jóvenes en Acción, la devolución del IVA, lo que ya está legislado sobre impuesto de solidaridad. Todo eso iría este paquete. Y lo que falte, un crédito del Banco de la República, de inmediato para atender lo que se requiera, porque esto no da espera. El hambre de la gente no da tiempo, la quiebra de las empresas no da tiempo y tampoco da tiempo en la asistencia al sistema de salud, que son cerca de 7 billones de pesos.



¿Y sólo con eso alcanza?

Esto es mientras implementan las siguientes medidas, un aumento a la tasa del impuesto al patrimonio de las personas naturales, que está en 1%, subirlo hasta el 10%, de acuerdo con el tamaño de los patrimonios; para pagar la deuda con el Banco de la República proponemos un aumento al impuesto a los dividendos, la ampliación del impuesto de la solidaridad -que hoy solo lo pagan los empleados públicos que ganan más de 10 millones de pesos- al sector privado y, por supuesto, a mediano plazo una reforma tributaria estructural, que desmonte los beneficios que hay injustificados en el estatuto tributario. Es más, nosotros proponemos desmontar de una vez los beneficios que entregó la ley de crecimiento que se aprobó el año pasado.



¿El crédito del Banco de la República de cuánto sería?

Ese crédito podría ser, en estas condiciones, de más o menos de 10 billones de pesos, que es un punto del PIB



Pero esto generaría un déficit fiscal…

Indiscutiblemente, pero ese déficit fiscal cómo se va a resolver cuando salgamos de la pandemia, con crecimiento del Producto Interno Bruto, cada punto de recuperación del PIB significa para el recaudo de impuestos del Estado 10 billones de pesos. Es decir, si hay un crecimiento de un 1% por encima del que tengamos, eso pagaría ese déficit. Es importante destacar que si las empresas se quiebran no hay crecimiento económico y el desempleo pasa a ser crónico y entramos en una racha de recesión económica y de depresión económica. Esto es para que la economía no se nos muera las manos.

El presupuesto de inversión para este año está un poco por encima de los 47 billones de pesos y el director de la Dian dijo la semana pasada en el Congreso que este año se esperan recibir 15,7 billones de pesos menos. Y usted dice que sólo para salud se requieren 7 billones de pesos ¿Cómo pretenden que se gasten más de 40 billones para sólo tres meses y fuera de eso se deje una deuda pendiente?

No, no es a tres meses, porque después la economía ya empieza funcionar.



Pero ya quisiéramos todos que en tres meses estuviera todo funcionando y todo normal…

Nadie, nadie nos garantiza eso. Estamos hablando de lo que se está hablando normalmente en la planificación en el mundo entero de estas intervenciones del Estado. Las intervenciones del Estado están pensadas para tres meses. La verdad es que nadie sabe qué va a pasar aquí, si va haber un rebrote, si esto se acaba algún día.



Hay un punto importante para esta financiamiento y es que el crédito del Banco de la República hay que irlo sustituyendo poco a poco con crédito externo, que es más demorado, porque el crédito del Banco de la República es para poder intervenir ya. Naturalmente que hay poner en marcha un endeudamiento internacional y el refinanciamiento de la deuda. Todo eso hay que hacerlo pero la intervención de choque es con el crédito del Banco de la República



¿Pero usted sabe que el gobierno le va responder que no tiene esos recursos?

Esto se trata es de que pensamos distinto. El gobierno está metiéndole a esto una plata que se va a perder, porque no obtiene los resultados que esperamos todos los colombianos, que es que no se quiebren las pequeñas y medianas empresas, las mipymes, porque ahí está el 96% de las empresas colombianas, y por supuesto más del 90% del empleo eso no se puede quebrar y hoy está tambaleando todo