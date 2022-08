El proyecto del senador Jonathan Pulido, conocido como 'Jota Pe' Hernández, para reducir el sueldo de los congresistas sigue generando controversia. Lo que busca el también 'youtuber' es modificar el régimen salarial eliminando la prima especial de servicios, de aproximadamente 11 millones de pesos, y establecer un tope de 25 salarios mínimos mensuales vigentes.

En las últimas horas el senador Hernández denunció a través de sus redes sociales que varios congresistas de partidos alternativos, que prometieron en campaña apoyar la reducción de salarios, no han querido firmar su proyecto. Además, señaló que, por el contrario, muchos congresistas de partidos tradicionales sí lo han hecho.



(Lea también: 'Jota Pe' Hernández sobre bajar sueldos de congresistas: 'Hay mucho hipócrita').



“Me firma la cabeza del Centro Democrático, el más votado que es Miguel Uribe; me firma el más votado de Cambio Radical, que es David Luna; me firma la cabeza del Partido Liberal, que es Fabio Amin; y así tengo cerca de 17 firmas solamente del Centro Democrático. Ya estamos llegando a 30 firmas, necesito 60 en Senado”, le dijo el congresista a La W Radio.



Según esa misma cadena radial, uno de los firmantes de este proyecto, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, estaría creando una propuesta para que los congresistas puedan tener trabajos adicionales, lo que está prohibido actualmente, en caso de que la reducción de sus salarios se convierta en un hecho.



(Puede leer: Congresistas aliados del Gobierno presentan proyecto para prohibir el 'fracking').



Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, presentará próximamente una propuesta que busca que los congresistas ganen por sesión trabajada, de manera que reciban dos salarios mínimos por la asistencia a una plenaria y un salario mínimo por asistir a una comisión.



