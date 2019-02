¿El Congreso hará un debate sobre Hidroituango en los próximos días?

Diferentes sectores políticos han pedido durante los últimos días la realización de una plenaria en el Congreso de la República, en medio de las sesiones extras, para debatir sobre los últimos acontecimientos de Hidroituango. Sin embargo, las posibilidades de que esto suceda parecen remotas.

Una de las principales promotoras de la iniciativa es la senadora por la Unión Patriótica Aida Avella, quien le solicitó al presidente del Senado, Ernesto Macías, convocar “urgentemente” una plenaria para tratar el tema de la hidroeléctrica ubicada en Antioquia después de la emergencia de la semana pasada.



“El congreso no puede estar a espaldas de lo que pasa en el país, en medio de crisis tan agudas como la de Hidroituango o los asuntos que ameritan la paz. No podemos estar de vacaciones o solamente pensar que el congreso solo se puede reunir para debatir el Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró Avella.

Otro de los que ha venido insistiendo en las últimas semanas, inclusive antes de la emergencia de la semana pasada, es el senador liberal Luis Fernando Velasco.

“Presidente Ernesto Macías, le ruego que convoque a plenaria del Senado. Es impostergable hacer preguntas sobre tragedia ambiental de Hidroituango, preguntar por futuro eléctrico del país y por el futuro de los pescadores del río Cauca. No pasemos de agache frente a esta crisis”, escribió el senador hace una semana en Twitter.



Rodrigo Lara, de Cambio Radical, también pidió un debate de control político sobre el tema. No obstante, Lara lo anunció para el incio de las sesiones ordinarias. “Adelantaré debate de control político sobre responsabilidades y estado de la situación en Hidroituango tan pronto se reinicien las sesiones ordinarias. Dada la magnitud de la catástrofe, insto al Gobierno Nacional a considerar la declaratoria del estado de emergencia ambiental”, dijo el senador.

Sin embargo, es poco probable que este debate se realice en medio de las sesiones extras, que fueron citadas únicamente para debatir el Plan Nacional de Desarrollo, tal como lo establece el decreto 077 del 30 de enero del 2019.



A esta directriz del Gobierno Nacional, se suma que el presidente del Senado, Ernesto Macías, ha dicho en varias oportunidades que no citará a la plenaria para discutir algo diferente al plan de desarrollo.



“Obedeciendo a criterios de austeridad, no vamos a convocar Plenaria del Senado hasta tanto el proyecto del Plan de Desarrollo sea aprobado en primer debate. La convocatoria a sesiones extras únicamente contempla este proyecto luego, por ahora, no hay tema para Plenaria”, sostiene Macías.

A esta afirmación del presidente del Senado se suma que por tiempos tampoco habría posibilidad de convocar a la plenaria, pues se tiene previsto que entre el 8 y 9 de marzo las comisiones económicas aprueben el Plan de Desarrollo en el primer debate y las extras irán hasta el 15 de marzo. Así las cosas, si se realiza un debate de control político por Hidroituango se hará en las sesiones ordinarias.



