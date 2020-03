Piden que contratistas no paguen pensión durante crisis por covid-19

Congresistas de diversas bancadas le enviaron al presidente Iván Duque una carta proponiéndole un paquete de alivios económicos que el mandatario puede ejecutar, asumiendo las funciones legislativas que le confiere la declaratoria del estado de emergencia, y así ayudar a los hogares colombianos, a los pequeños

y medianos empresarios y algunos sectores de la industria nacional.

Una las medidas que contemplan es que los contratistas suspendan su pago de pensión, durante la crisis.



"Suspender durante el tiempo que dure esta crisis y por un término adicional, razonable y proporcional al impacto socioeconómico, el pago de los aportes a la Seguridad Social en pensión para los contratistas que tengan vínculo jurídico contractual vigente con personas naturales o entidades privadas o públicas. Durante este término no podrán causarse intereses moratorios", señaló la misiva.



Y añaden que una vez que se supere esta contingencia "los contratistas estarán obligados a realizar el pago de los aportes en pensión no efectuados dentro de un periodo razonable y sin que deban asumir el pago de intereses o indexación monetaria alguna".



Adicionalmente, piden que se aplazen "las fechas de pago de los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional por un término razonable y proporcional al impacto socioeconómico, contados a partir de la fecha en que se supere la crisis sanitaria".



Otra de las propuestas es que se garantice "la estabilidad de los contratos de prestación de servicios profesionales que se encuentren vigentes entre personas naturales y entidades privadas y/o del sector público por un término razonable y proporcional al impacto socioeconómico".

Otra de las medidas es que se aplacen las fechas de pago de los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional "por un término razonable y proporcional al impacto socioeconómico, contados a partir de la fecha en que se supere la crisis sanitaria". A esta medida, advierte la carta, podrán acogerse todos los sectores, y de manera especial, aquellos que están relacionados con el comercio y el turismo y a los que les es imposible implementar la modalidad del teletrabajo en razón de sus operaciones comerciales o industriales.



Para las empresas contemplan que se suspenda "el pago de los parafiscales para empresas y/o comerciantes que tengan a su cargo entre 1 y 200 empleados y sus activos no superen los 30.000 smlmv. Durante este término no podrán causarse intereses moratorios".



Una vez superada la crisis, "los empleadores estarán obligados a realizar el pago de las contribuciones obligatorias (parafiscales) no efectuadas dentro de un periodo razonable y sin que deban asumir el pago de intereses o indexación monetaria alguna", agregó.



Entre los firmantes de la misiva se encuentran: Horacio José Serpa Moncada, Erasmo Elías Zuleta, Miguel Ángel Pinto, Rodrigo Lara, Guillermo García Realphe, Mauricio Toro, Ruby Helena Chagüi, Emeterio Montes de Castro, Carlos Meisel, Juan Manuel Daza, Andrés Cristo Bustos, Sandra Liliana Ortíz, Juan Fernando Reyes, Nicolás Pérez, Ana María Castañeda, Víctor Manuel Ortíz, Julián Bedoya y Ángela Sánchez Leal.

Vea la carta aquí:

