20 congresistas le piden al presidente Petro pronunciarse sobre situación en Venezuela

20 congresistas de la República le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro el pasado 12 de febrero. En la misiva, los senadores y representantes firmantes le pidieron pronunciarse sobre las recientes decisiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.



"Nos permitimos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación y urgencia ante la situación que afecta la democracia venezolana", inicia el texto.



Luego le dicen al jefe de Estado que en los últimos meses han observado "con creciente inquietud los atentados sistemáticos contra la democracia perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela".



Entre estos, por ejemplo, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata de la oposición que el 92,35 % de los votos en las primarias. Este tipo de sanciones son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales.



Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

Machado agradeció la "abrumadora" respuesta internacional en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política. Foto: EFE / AFP

Los congresistas aseguran en su documento que la vulneración de derechos fundamentales, la represión a la libertad de expresión y las acciones "encaminadas a socavar la voluntad popular, a través de las limitaciones a la libre concurrencia electoral", son una amenaza para la democracia.



En la carta, le piden al primer mandatario que, como Presidente, se pronuncie "de manera enérgica y clara rechazando estas prácticas antidemocráticas". Manifiestan que es imperativo que Colombia manifieste su posición ante la comunidad internacional.

Presidente Gustavo Petro Foto: @infopresidencia

"El silencio y la indignación selectiva no pueden ser el camino, y los atentados a la democracia deben ser rechazados, vengan de donde vengan", concluyeron.



La carta la firmaron los senadores David Luna, Paloma Valencia, Carlos Abraham Jiménez, Angélica Lozano, Lorena Ríos, Maurio Gómez Amín, Jota Pe Hérnandez, Jorge Enrique Benedetti, Carlos Julio González, Edgar Díaz, Carlos Fernando Motoa, Mauricio Giraldo, Yenny Rozo, Alfredo Duque y Marcos Daniel Pineda.



También los representantes Lina María Garrido, Carolina Arbeláez, Oscar Rodrigo Campo, Hernando González y Andrés Forero.

Reunión entre Gustavo Petro y altos funcionarios de la Casa Blanca. Foto: César Carrión. Presidencia

La semana pasada, en Casa de Nariño, se llevó a cabo una reunión clave entre Estados Unidos y Colombia para hablar, justamente, de la situación política que atraviesa Venezuela.



EL TIEMPO fue el único medio colombiano que estuvo presente en un encuentro posterior a dicha reunión con Juan González, el asesor principal para el hemisferio Occidental de la Casa Blanca y el embajador de EE. UU. en Colombia, Francisco Palmieri.



En el diálogo, González contó algunos detalles de la conversación que sostuvieron con Petro, en la cual también estuvo presente Jonathan Finer, principal asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Hay algunos presidentes como Petro que llegaron al poder democráticamente y que realmente pueden desempeñar un papel importante FACEBOOK

González fue claro en indicar que EE. UU. confía en el papel de intermediación que puede jugar el gobierno colombiano en este proceso.



"Hay algunos presidentes como Petro que llegaron al poder democráticamente y que realmente pueden desempeñar un papel importante a la hora de defender que lo que tiene que ocurrir en Venezuela es una transición hacia unas elecciones competitivas e inclusivas", aseguró.

La reunión ocurrió en la tarde de este lunes en la Casa de Nariño. Foto: César Carrión. Presidencia

Este diario indagó si en la charla en Palacio, el primer mandatario adquirió algunos compromisos en el marco de este proceso.



El alto funcionario estadounidense no entró en detalles en ese sentido, pero sí dijo que el gobierno Biden acudió en esta oportunidad a Colombia para buscar consejos con el fin de abordar esta tensa situación en la que se encuentran en este momento Washington y Caracas. Lo anterior porque EE. UU. decidió reimponer algunas sanciones tras el caso de Machado.



El asesor manifestó que EE. UU. considera que el presidente Petro "puede servir como un puente importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo, sino también, francamente, entre Estados Unidos y Venezuela".

Aura María Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA