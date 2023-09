La creación de la subcomisión para construir un nuevo texto de la reforma de la salud, de cara al segundo debate del proyecto en la Cámara de Representantes, causó una dura polémica que terminó terminó en fuertes señalamientos hacia las congresistas Carolina Arbeláez, Julia Miranda y Katherine Miranda.



Según un informe de Noticias Uno, estas tres representantes "conspiraron" para sacar adelante la proposición para crear la subcomisión, la cual fue aprobada la semana pasada. No obstante, las congresistas presentaron una proposición durante el debate que fue puesta a consideración de la plenaria, la cual la avaló por unanimidad y ningún congresista pidió votación nominal.



“La cultura del vivo, del avión, de la jugadita tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible”, cuestionó David Racero, representante del Pacto.



“Al Congreso se llega a trabajar y no a farandulear. En el primer punto del orden del día se votan las proposiciones y así se hizo, como lo ordena la Ley 5 de 1992. Si no leen, no escuchan, no estudian, lo lamento, no es mi problema”, refutó Miranda.

#ReformaALaSalud Por respaldar una proposición que convoca al diálogo nacional para darle voz a quienes no han sido tenidos en cuenta en la reforma, fuimos víctimas con las Representantes @JuliaMirandaLo y @MirandaBogota no sólo de las bodegas afines a este Gobierno, también por… pic.twitter.com/De771Jxfiz — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) September 6, 2023

"¿Somos conspiradoras por hablar entre nosotras las representantes? ¿Tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan? Si se dan cuenta, es el representante Racero el que se acerca a conversar. ¿Dónde estaban los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25 en total. Nadie dijo nada. El diálogo convocado por el Gobierno es una farsa a puerta cerrada y sin concertar", comentó, por su parte, Arbeález en respuesta a la publicación.



Precisamente este martes, durante la continuación del debate de la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara, esta polémica fue uno de los temas centrales y la representante Arbeláez aseguró que fueron objetos de duros señalamientos por el hecho de proponer una subcomisión en respuesta al llamado del acuerdo nacional que viene haciendo el presidente Gustavo Petro.

Gracias a la Subcomisión por la cual fuimos objeto matoneo y violencia, hoy la Reforma a la Salud sigue viva @petrogustavo.



Esta subcomisión es esperanza de consensos entre los congresistas, por eso negaron el archivo.



Entiendan que aquí no es imponiendo o agrediendo, sino… pic.twitter.com/ltD9tbVtqa — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 6, 2023

"Expresar mi completo rechazo al matoneo infame al que nos hemos visto víctimas con las representantes Julia Miranda y Katherine Miranda durante las últimas horas. Por parte, además, de sectores radicales afines a este gobierno. Nos han tratado de zorras, prostitutas, de marulleras. De ahí para arriba...", aseguró Arbeláez a sus compañeros de plenaria.



Y señaló que ese matoneo terminó llevando a la representante Julia Miranda a una crisis, pues terminó con quebrantes de salud.

Carta con la proposición para crear la subcomisión que debatirá nuevamente el texto de reforma de la salud.

"Hemos sido víctimas de una violencia política, sistemática en manos de representantes de una bancada que dicen defender la participación política de las mujeres. Y se rompen las vestiduras diciendo que aquí las mujeres deberíamos de tener garantías de participación, voz, voto. Pero los vemos haciendo matoneo de una manera absurda", remató Arbeláez.



Más allá de la polémica, el presidente de la Cámara de Representantes dio vía libre a la subcomisión, la cual se encargará de concertar un nuevo texto para esta polémica iniciativa.



“Crearemos la comisión accidental para el proyecto de reforma a la salud, pero respetando la ley y la Constitución. No cerraremos la puerta al consenso popular, pero la crearemos, para entregar un informe de artículos concertados y no se dilate el debate que tanto necesita”, dijo Andrés Calle, presidente de la corporación.



