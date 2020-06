Congresistas hacen llamado para evitar hundimiento masivo de proyectos

A dos meses y medio de haberse iniciado el periodo ordinario del congreso y faltando menos de 20 días para que finalicen las sesiones, la Plenaria del Senado aún no ha empezado a debatir proyectos de ley. Si bien esta corporación ha sido acuciosa a la hora de hacer control político, hasta el momento no ha discutido una sola iniciativa legislativa.

Esta ‘paralisis’ en la discusión de proyectos ha generado inquietud en los propios congresistas, especialmente de la Cámara de Representantes, donde sí se han aprobado iniciativas claves como la cadena perpetua para violadores de menores, el proyecto borrón y cuenta nueva y la ley de punto final.



“Que va a pasar con todos los proyectos que estaban pendientes de uno o dos debates en el Senado, para convertisle en leyes o actos legislativos? Sencillo, se van a hundir. Y esta normativa tendrá que volver a arrancar su tedioso trámite en el Congreso, incluyendo por supuesto, francotiradores, lobbistas, y un sinnúmero de variables que pueden privar a Colombia de leyes importantes”, manifestó el representante Ricardo Ferro en una dura carta enviada al presidente del Senado Lidio García.



Uno de los proyectos que podrían hundirse si no se toma una rápida decisión de sesionar en la Plenaria del Senado es el la cadena perpetua para violadores de menores.



“Y si usted no asume el liderazgo para que se voten proyectos de ley en el Senado, será su responsabilidad, Presidente Lidio, que por la calle continúen estos monstruos abusando sexualmente de los niños y hasta asesinándolos”, indicó Ferro.



A este llamado se unió el representante César Lorduy, quien ha impulsado esta iniciativa.



Lorduy también llamó a salvar el proyecto de borrón y cuenta nueva, al que solo le resta la conciliación, pues este permite “dar una segunda oportunidad” a miles de colombianos que están reportados en las centrales de riesgo.



“Atiendan el clamor de la ciudadanía, los congresistas somos elegidos para atender las necesidades de la ciudadanía, millones de personas esperan que nosotros atendamos esas necesidades, para acabar con las violaciones de menores y parar ese océano de colombianos que están condenados a estar reportados en las centrales de riesgo por sumas tan pequeñas como 30 mil o 40 mil pesos”, expresó Lorduy.



También está en el limbo la llamada ley de punto final (pendiente de conciliación), que permitirá a los jóvenes rurales, así como a las mujeres campesinas y a las víctimas de la violencia acceder al sistema financiero, una vez paguen sus deudas.



En este momento, el Senado tiene tres alternativas para avanzar en votaciones: citar a sesiones virtuales, citar a sesiones semipresenciales o citar a sesiones presenciales.



“Pero si en últimas, su decisión es no citar al senado para votar proyectos de ley, también tiene un par de opciones para salvar la agenda legislativa: podrá pedir una licencia temporal (aunque no sabría la razón), para que el vicepresidente asuma sus funciones y se puedan votar proyectos de ley, o en últimas también podría renunciar para que se elija rápidamente un nuevo presidente del senado, y sea éste quien tome la decisión”, indicó el congresista Ferro en su dura carta.



A este llamado de debatir proyectos en la plenaria también se han unido algunos senadores, como Roy Barreras, Rodrigo Lara y Paloma Valencia.



