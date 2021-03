Congreso, ¿otra vez de descanso?

Uno de los temas que más causa rechazo en la ciudadanía con los congresistas es el extenso receso legislativo que tienen los parlamentarios en Colombia, que se extiende, por mandato constitucional, por cerca de cuatro meses al año.

No obstante, este tiempo sin sesionar podría ser mayor, si se tiene en cuenta que esta Semana Santa, a pesar de que la mayoría de colombianos trabajan normalmente de lunes a miércoles , los congresistas se encuentran nuevamente en receso esta semana.



Lo anterior obedece a que los presidentes del Senado (Arturo Char) y la Cámara (Germán Blanco) decidieron no citar a sesiones estos tres días, por lo que volverán a debatir proyectos nuevamente a partir del próximo lunes. Esto a pesar de que el Congreso había vuelto de su receso legislativo apenas el pasado 16 de marzo.



(Vea también: Polémica por viaje de congresistas colombianos a México)



De hecho, este lunes se formó toda una discusión en las redes sociales luego de que se conocieran fotos de siete congresistas que viajaron a Cancún (México) para asistir a un encuentro sobre medio ambiente.



Los parlamentarios asistieron en representación de Colombia por invitación del ICCF Group, una organización internacional que trabaja temas relacionados con el medio ambiente, fundación que financió el desplazamiento de los congresistas.En una resolución de la Cámara de Representantes se deja claro que esto no implicó ningún costo para el país.

Recortar receso

Para evitar un receso legislativo tan extenso, el congresista Gabriel Santos radicó nuevamente el proyecto que pretende recortar a la mitad las vacaciones de los parlamentarios en Colombia.



Esta iniciativa pretende que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarcara desde el 16 de enero y concluyera el 20 de junio. De esta manera se reducen a la mitad las llamadas vacaciones de los congresistas.



“Es absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”, aseguró el representante Santos.



Este proyecto es una reforma constitucional, es decir requiere superar ocho debates en el Congreso, cuatro en cada periodo legislativo. Pero esta vez el riesgo no es solo por tiempos, como ocurre la mayoría de las veces, sino como consecuencia de la pandemia del covid-19.



Por tratarse de una reforma constitucional, y según el mandato de la Corte Constitucional, estas deben ser discutidas de manera presencial, pero el covid-19 ha provocado que las plenarias de ambas corporaciones tengan que sesionar la mayor parte del tiempo de manera remota o semipresencial. Y hasta el momento no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia.



De hecho, hace apenas algunas semanas, el Gobierno Nacional extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo, lo que indica que la prohibición de aglomeraciones se mantiene como mínimo hasta esa fecha.



POLÍTICA