Cepeda y Roy dicen que decreto de Emergencia no prioriza la salud

La herramienta legal que está usando el presidente Iván Duque, el Decreto 417 de 2020, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, “no prioriza la salud” sino “las medidas económicas”. Así lo creen los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras quienes exigen modularlo.

Los congresistas anunciaron que en las últimas horas presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional.



Para Cepeda (Polo Democrático) y Barreras (La U) “la mayoría de las medidas decretadas se dirigen a aliviar los impactos económicos de los sectores financieros y empresariales, relegando inexplicablemente el fortalecimiento del sector salud y medidas de asistencia que aseguren la canasta básica familiar a las poblaciones más vulnerables”.



Los legisladores consideran que “es imprescindible que, en el marco de constitucionalidad, la Corte refuerce con claridad la obligación que tiene el Gobierno Nacional de atender al sector salud y sectores más vulnerables, y no solo consagrar la atención de la emergencia al sector financiero y a las grandes empresas”.



En esta línea consideran “que los recursos recaudados dentro de la emergencia se destinen al fortalecimiento del sistema de salud en condiciones de acceso, oportunidad y eficiencia”.



“Confío en que la Corte Constitucional modulará las medidas contenidas en el decreto que establece el estado de excepción”, dijo Cepeda.

“Por ello, solicitamos ampliar todos los programas sociales para que se pueda llegar, en un futuro próximo, a una renta básica para las poblaciones que no se benefician de estos programas", agregó.



"También pedimos que las autoridades locales tengan las herramientas necesarias y recursos económicos adicionales para atender la crisis en los departamentos y municipios”, manifestó el dirigente de izquierda.



Por su parte, el senador Roy Barreras considera que “la revisión del decreto en contexto con los decretos subsiguientes demuestra que la priorización ha sido para reformas económicas de corto y mediano plazo".



Sin embargo, considera el senador y también médico, que "hoy casi un mes después, al sector salud no le han llegado recursos de la emergencia, cuando el confinamiento solo se justifica para que los gobiernos ganen tiempo en la adecuación de sus sistemas hospitalarios”.



Para Barreras la conclusión es clara: “El Decreto 417 es constitucional si cumple el objetivo de atender la emergencia sanitaria”.

