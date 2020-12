Congresistas del partido de 'la U' donarán el aumento de sueldo

Los partidos políticos se siguen pronunciando frente al aumento salarial que les corresponde del 5,12%, según el decreto expedido el 24 de diciembre por Presidencia, donde así se determinó.



La exgobernadora del Valle y directora del partido de 'la U', Dilian Francisca Toro, aseguró que donarán el incremento, que es de $1′676.000 pesos, a proyectos sociales.



"Los congresistas de @partidodelaucol donarán su incremento a proyectos sociales como la Ley #IngresoMujer más del 88% de los cuidadores en nuestro país son mujeres y esto les permitiría tener un merecido incentivo y así continuar con el cuidado", publicó en un trino.

Los congresistas de @partidodelaucol

donarán su incremento a proyectos sociales como la Ley #IngresoMujer más del 88% de los cuidadores en nuestro país son mujeres y esto les permitiría tener un merecido incentivo y así continuar con el cuidado.

Además, agregó que el aumento no es "para nada conveniente" y es un "despropósito".



"Para nada conveniente el decreto firmado por el gobierno, en el que le otorga el alza del 5.2% al sueldo de los congresistas... ¡qué despropósito! dadas las múltiples metas sociales que aún faltan por concretar y otras por al menos comenzar", aseveró en la misma red social.



Por otra parte, el partido Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe fue el primero en decir que su bancada no recibirá el aumento salarial.



"Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social", trinó.

Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social

POLÍTICA

