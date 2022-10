Un grupo de congresistas del Pacto Histórico expresó en una reunión su profundo malestar con la gestión de varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro.



En el encuentro, la bancada oficialista cuestionó también la marcha de los proyectos, entre ellos los cambios en el proyecto de reforma tributaria; y se mostró autocrítica por la poca disciplina, que, según dijeron, tienen ellos mismos para sacar adelante la ambiciosa agenda propuesta por el presidente Petro.

En la reunión, que duró más de una hora y se realizó en el Salón Amarillo del Congreso de la República, queda en evidencia la inconformidad de los parlamentarios que en algunos casos subió de tono.



El malestar de los parlamentarios está consignado en un audio enviado a Semana y que la revista divulgó en la tarde de este jueves.



Las mayores críticas de los parlamentarios se enfilaron hacia la gestión del ministro Alfonso Prada. Se trata de un balance de las tareas de imprevisibles consecuencias porque él precisamente es el ministro de la política y debe ser quien mantenga los mejores canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para llevar a buen puerto los proyectos.



En la reunión también se menciona que hay un cortocircuito entre los ministros y los congresistas.



Además de decir que son muy pocos los ministros del gabinete del presidente Petro que acuden con juicio al Congreso para socializar sus proyectos aseguran que ellos no entienden que están trabajando para un proyecto político "popular".



Y dicen que no han hecho pedagogía sobre proyectos de extrema complejidad como la reforma tributaria.



En la conversación también se pone sobre la mesa la poca experiencia parlamentaria de esta bancada y de las dificultades para trabajar en equipo. "Somos una vergüenza", dice el representante Gabriel Parrado:



“Cada uno sacando su ego y registrando proyectos, a ver quién registra más, y no somos una bancada. Me excusan por lo que voy a decir y trátenme como quieran, somos una vergüenza. El Gobierno no tira línea. El Gobierno nos ha reunido dos veces para vaciarnos. Nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestra participación en el Gobierno. El Gobierno no puede seguir tomando decisiones unilaterales, le baja el impuesto a tal, se bajan los calzones en la parte de los hidrocarburos, en la parte de los procesados y azucarados, etcétera, y nosotros no estamos tomando ninguna decisión. Nosotros no somos nada para el Gobierno", aseguró en la reunión Parrado.



“Tenemos un desorden muy berraco con la agenda legislativa. Yo me tomé el trabajo de coger todos los proyectos radicados y ordenarlos temáticamente. Claro, el Gobierno dijo que hay prioridad sobre nueve proyectos, pero en la agenda legislativa que está en curso hay una cantidad de proyectos de ley y de acto legislativo que tienen que ver con el programa con el que nos comprometimos”, afirmó, por ejemplo, el representante Alirio Uribe.



”Ordenemos esta vaina, estamos perdiendo el tiempo, compañeros y compañeras. No nos organizamos. Trabajemos en orden, estoy mamado”, dijo Uribe.



El congresista comparó la gestión de Prada con la de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos.



“Cuando el presidente era Santos, el ministro, que en ese momento era Cristo, ese man dormía aquí en el Congreso. Se levantaba acá, estaba en los desayunos, en estas reuniones y estaba en todas las comisiones. Aquí el Gobierno no aparece. Solo tres Ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Estamos aprobando la reforma tributaria, es el mismo enlace de Duque. Ordenémonos nosotros y ordenemos el Gobierno”, asegurò Uribe.



“Yo coincido con el compañero Alirio por una razón. Si nosotros no coordinamos los proyectos de ley, pues pasa esto. Una locura”, dijo, por su parte, la senadora Aìda Avella.



“Hay proyectos que nosotros debimos haber discutido. Proyectos que presentó el Gobierno, por ejemplo, la reforma política. Que los parlamentarios se vayan a los ministerios y que vuelvan, ¿eso qué es? Lo arreglamos en 1991 en la Constituyente. Ese punto no me gusta, pero ¿con quién lo discuto? Con lo que me cuenten en el corredor. Eso no es correcto, compañeros. Deberíamos reunirnos cada ocho días”, agregó Avella.



La senadora Isabel Cristina Zuleta señaló que muchos no se quedan en las plenarias para defender a los funcionarios citados.



“Cuando estamos como anoche, en un ataque decidido hacia una institución tan importante como la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), ¿cómo nos vamos de plenaria? La disciplina es estar ahí para poder ayudarnos desde el principio hasta el final, porque al final de la sesión pasan otras cosas”, dijo ella.



“Les pido encarecidamente. Habíamos propuesto la vez pasada, que fracasó la reunión, que se citan y se toman las decisiones con los que lleguen. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Si nosotros no hablamos entre nosotros y si no nos coordinamos, vamos a ser una bancada eunuca y estamos actuando de esa manera. No hay otro camino que la coordinación con la reunión permanente, así no tengamos tiempo. Para mí esto es prioritario”, manifestó en la conversación la senadora Clara López.



La senadora Aida Quilcué también lanzó críticas a otras colectividades de la coalición de Gobierno.



“En Comisión Primera, ayer nos hundieron lo de la reforma al órgano electoral. Ahí yo me pregunto, si el Partido Conservador, según ellos, hizo el acuerdo para ser bancada, ¿cuándo quieren estar con nosotros y cuándo no se van para otro lado? Es un tema importante para revisarlo desde el Gobierno. En general también. Lo digo porque, según este Gobierno, lo digo con todo respeto y con todo lo que nos pasa, se le da toda la mermelada a los tradicionales”, dijo ella.





La representante Luz María Múnera también habló: “¿Cómo podemos evitar que esto suceda si no hay combinación real con el Gobierno? Llegó la hora de que los ministerios se coordinen con nosotros y que pongan a la gente idónea para hacer el trabajo de coordinación. Si no, vamos a seguir en una situación bastante incómoda”, manifestó.



“Parece que los ministros esos no lo han entendido. No han entendido qué significa construcción de poder popular en los territorios”, aseguró ella.



El senador Wilson Arias también se quejó del trato de la administración con sus congresistas: “Hay quienes inclusive enfermos y con incapacidad hemos despreciado la incapacidad para estar en los debates. No así hemos encontrado reciprocidad en el Gobierno y en la bancada”.



El senador Gustavo Bolívar dijo, por su parte: “Estamos subestimando a la oposición. Yo lo dije en un trino, es una oposición más pequeña, hoy son una minoría, pero hoy son más eficientes en comunicaciones y en decir mentiras. Las mentiras vuelan más rápido que las verdades y están ganando mucho terreno. Estoy preocupado. Vienen con una marcha el 29 de octubre y quieren que sea más grande que la pasada. Nosotros estamos muy dormidos. Lancé una fecha para defender al Gobierno, con motivo de los 100 días, y los invito a que la hagan suya. Asumamos que tenemos que hacer una manifestación muy nutrida, muy grande, para demostrarle a Colombia que somos más los que estamos a favor de las reformas”.



