La polémica sobre el metro de Bogotá no cesa tras las palabras del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtiendo a la alcaldesa Claudia López que si no acepta modificaciones en la primera línea el Gobierno Nacional no financiaría otros proyectos para la ciudad como la segunda línea, el Regiotram y los cables aéreos.



“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”, dijo Reyes.



(Lea también: 'Contrato del metro lo firma la Empresa Metro, no Presidencia': Claudia López).

A las declaraciones del ministro reaccionaron rápidamente a favor y en contra desde varios sectores políticos. Incluso estas palabras generaron la citación a Reyes para el miércoles de la próxima semana a un debate de control político por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado para que explique sus pronunciamientos a propósito del futuro de la megaobra de la capital.

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado del partido Alianza Verde. Foto: Alianza Verde

Sobre esta polémica se pronunció en las últimas horas el partido Alianza Verde a través de un comunicado: "Rechazamos las palabras del Ministro de Transporte, al sugerir que el gobierno nacional paralizaría la licitación para obras de Bogotá-Región como la línea 2 del metro subterráneo a Suba y Engativa, la ampliación de la autopista norte, la calle 13, el regiotram desde Zipaquirá y 3 cables en Bogotá. ¡Desarrollo y calidad de vida para 10 millones de personas!".



(Puede leer: ¿A qué se expone el ministro Reyes por su presión sobre el metro?).



En el mismo documento expresaron que entendían el "dolor" del presidente Petro "porque él como alcalde vivió en carne propia la obstrucción desde el gobierno nacional y de su sucesor en la alcaldía, quienes irrespetaron los procesos de diseño del metro que adelantó el alcalde Petro. Con esa actuación afectaron a Bogotá y a la gestión del entonces alcalde. Esa historia no puede repetirse!".



Por último, el partido Alianza Verde dejó en firme su respaldo a la alcaldesa Claudia López, quien se opone a que el proyecto sea modificado y defiende que la entrega de la primera línea se mantenga para el 2028, puesto que la modificación que busca el presidente Petro implicaría un retraso de al menos seis años.



"Nosotros como partido apoyamos, votamos, elegimos y acompañamos en la coalición del congreso al gobierno nacional. Optamos por el cambio que lideran el presidente Petro y Francia Márquez, confiamos en ellos y sabemos que podemos llegar a soluciones. Estamos orgullosos de nuestra alcaldesa Claudia López, quien eligió construir sobre lo construido en beneficio de Bogotá. Como Partido Verde ratificamos nuestro apoyo irrestricto a ella", finaliza el comunicado.



(Le puede interesar: Mintransporte, a debate de control político por advertencia sobre el Metro).

Rechazo desde el mismo partido

El comunicado de Alianza Verde respaldando a la alcaldesa Claudia López causó división al interior del partido y así lo dejaron ver varios de sus congresistas a través de Twitter.



El senador Inti Asprilla, por ejemplo, calificó de "abusivo y mentiroso" el comunicado. A su opinión se sumó Katherine Miranda, quien aseguró que el documento "no representa a la totalidad del partido".

El comunicado a nombre del@PartidoVerdeCoL que anda circulando insistiendo en la defensa del metro elevado y atacando la posición legítima del presidente @petrogustavo, es abusivo y mentiroso, fiel al estilo de quienes hicieron todo para que él no fuera presidente durante años. — Inti Asprilla (@intiasprilla) February 3, 2023

Rechazamos el comunicado del partido verde, el cual no representa a la totalidad del partido, solamente al sector de @AngelicaLozanoC y es profundamente ofensivo con el presidente @petrogustavo



Respeten señoras! El presidente no actúa por DOLOR y nosotros NO apoyamos a Claudia. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) February 3, 2023

De manera abusiva y mentirosa el sector de @AngelicaLozanoC saca un comunicado que no representa la totalidad del Verde. Desde anoche muchos nos apartamos de respaldar un metro elevado porque como @petrogustavo consideramos que Bogotá debe tener un Metro que le sirva a la ciudad. — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) February 3, 2023

Más noticias