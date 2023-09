En la tarde de este jueves, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, dijo en el Congreso de Enercol que había propuesto al Ministerio de Hacienda hacer una regla fiscal más flexible para destinar recursos a la transición energética.



De acuerdo con González, una de las limitaciones estructurales de la transición energética, como se ha propuesto hasta el momento, está relacionado con temas financieros. Por este motivo, afirmó que “vamos a buscar cómo flexibilizar la regla fiscal con una regla fiscal verde”.



La propuesta no cayó bien en distintos sectores políticos, que calificaron como un error meterse con este tope creado desde el gobierno de Juan Manuel Santos para ponerle un tope al gasto y al endeudamiento del país.

Por la oposición, uno de los primeros en manifestarse fue el senador de Cambio Radical David Luna e incluso cuestionó directamente a González. “Quien me parecía el mejor funcionario del actual gobierno propone hoy un disparate mayor: modificar la Regla Fiscal, en un momento donde las cuentas públicas para 2024 ya son frágiles", declaró Luna.



Luego, este agregó: "Estamos en riesgo de recesión y el gobierno pretende, con el cambio de la regla fiscal, que paguemos más impuestos, mayores tasas de interés y que los precios sigan subiendo. No hay derecho”.

Por la Alianza Verde, la representante Katherine Miranda también rechazó la propuesta. Aunque parte de un partido afín al Gobierno, Miranda ha tomado cada vez más distancias con el gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, dijo que “la regla fiscal no es un juego”, y catalogó como grave si quiera pensar en relajarla.



“DNP, los gastos son gastos, así tengan la mejor intención y la deuda que producen es costosa”, dijo Miranda, que recordó que ella ha venido advirtiendo de un posible desfinanciamiento del presupuesto del próximo año, que también impactaría en la regla fiscal y obligaría a un mayor endeudamiento para cubrir el faltante.

Por esta misma colectividad también se pronunció la representante Catherine Juvinao, que siguió una línea similar a la de su copartidaria. Esta se dirigió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para preguntar “si el gobierno del presidente Gustavo Petro realmente está planeando incumplir (‘relajar’) la regla fiscal”. A esto añadió que las declaraciones de González son “supremamente preocupantes”.



Una buena parte de expertos tuvieron opiniones similares a la de los congresistas que rechazaron la propuesta. La catalogaron de inconveniente o peligrosa. Sin embargo, el exdirector de la DIAN en el gobierno Duque, Lisandro Junco, no fue tan categórico en rechazar la propuesta.



“Aunque no estoy del todo de acuerdo, debe analizarse la propuesta del director del DNP de flexibilizar la regla, pienso que es sensato porque no se están obteniendo los ingresos tributarios necesarios para cumplir la operación de menos deuda y más impuestos”, dijo Junco.