Reforma de la Salud: congresistas advierten que avanza en Cámara sin viabilidad fiscal

En la plenaria de la Cámara de Representantes se reanudó este lunes el segundo debate del proyecto de reforma de la salud del Gobierno. En esta sesión, la primera en la que se consideró lo conciliado por la comisión accidental, hubo reparos por la falta de un concepto de viabilidad fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y advertencias por posibles vicios de trámite.



El debate estuvo antecedido por una iniciativa de varios representantes que apuntaron a que el trabajo de la subcomisión no fue suficiente para discutir los artículos problemáticos –los relacionados con modelo de salud, gestoras y Adres–, por lo que presentaron una propuesta para la modificación de la reforma.



Sin embargo, esta iniciativa no fue tenida en cuenta, sino que se entró a debatir la ponencia que fue radicada el semestre pasado.



El inicio de la discusión contó con intervenciones del sector gobiernista (Alfredo Mondragón y Martha Alfonso), la oposición (Andrés Forero) y los independientes (Jennifer Pedraza). Estos últimos hicieron el llamado de atención por la falta del concepto del Ministerio de Hacienda frente a los costos de la reforma, por lo que, de acuerdo con el representante Forero, “no va a haber recursos para implementar la reforma de la salud el próximo año. Se está votando a ciegas”.



Luego de esta intervención, la congresista Martha Alfonso, del partido Verde y ponente de la iniciativa, aseguró: “La reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”.



Minutos después, Alfonso se echó para atrás y aseguró que su afirmación no se debe a que la reforma no tenga un estudio financiero, sino porque “el Minhacienda no tiene poder de veto sobre los proyectos”.



“Ni el Gobierno sabe cómo se van a contratar los servicios de salud en su reforma. ¿Así cómo vamos a garantizar quién responde por la prestación de la salud?”, agregó Pedraza.

REDACCIÓN POLÍTICA