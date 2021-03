La indignante declaración de un congresista sobre la equidad de género

"A lo que ustedes quieren llevar es a que la mitad de los jueces de este país sean hombres y la mitad mujeres, porque a ustedes les parece que esa es la equidad de género que nos quieren imponer. Esa visión absolutamente traída a los cabellos, porque nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre el hombre y la mujer, nos está llevando a una destrucción de la unidad nacional".

Estas declaraciones del representante del Centro Democrático Gabriel Vallejo, durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, desataron la indignación en varios sectores, especialmente aquellos que luchan por la igualdad de género en el país.



Todo se dio durante la discusión de la ley estatutaria que reforma la justicia en Colombia, que tiene como uno de los puntos la paridad como principio de las convocatorias públicas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Es decir, lo que se busca con esta disposición es que en el corto plazo las altas cortes tengan mitad de magistrados mujeres y mitad hombres.



La propuesta, como se hizo evidente, no fue del agrado del representante Vallejo, quien no tardó en poner de presente su molestia: "¿Cómo van a obligarnos a tener una rama judicial integrada por mitad hombres y mitad mujeres porque aquí les parece a algunos o algunas que ese es el número perfecto?".



Para el congresista, lo que debe primar en los procesos de convocatoria para elegir magistrados debe ser la meritocracia y no, como insiste él, la "genitocracia".

"Pasamos de la meritocracia a la genitocracia", indicó Vallejo.



Estas declaraciones provocaron una fuerte indignación.



"Claro, hay que hacer concursos de méritos, por supuesto que debe haber un criterio de meritocracia, pero también debe haber un criterio de paridad de género o si no, nos vamos a quedar toda la vida esperando a que la cancha se equilibre", expresó la representante Juanita Goebertus.

Por su parte, desde la campaña Paridad Ya le respondieron a Vallejo que "la paridad no divide al país, lo que divide es la ausencia de voces diversas y plurales".



"Las mujeres necesitamos representación en todos los espacios de poder, somos el 52 por ciento de la población y la participación femenina debe darse en igualdad de condiciones", indicaron de esta campaña.



La senadora Angélica Lozano dijo, por su parte, que "el mundo cambió y necesitamos a todos los hombres contribuyendo a esa igualdad".



Tras las críticas que se generaron por sus declaraciones, Vallejo explicó que lo que busca su posición es que prevalezcan los méritos más allá del género.



No obstante, se preguntó: "¿Queremos meritocracia o 'genitocracia'? ¿Queremos a los mejores jueces o simplemente que el rasero para escoger sean los genitales?".



"Por no estar de acuerdo con la paridad en la justicia, hoy desafié la ideología identitaria de igualdad de género y las hordas de colectivistas y progresistas salen a atacarme. Necesitamos a los mejores jueces", agregó.



E insistió en que "la paridad de género impuesta por ley atenta contra la libertad".



