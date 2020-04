Congresista uribista pide al Gobierno 'intervenir' al Congreso

Una sorpresiva petición se escuchó este jueves en la plenaria virtual de la Cámara de Representantes: que el Gobierno intervenga al Congreso para que los funcionarios encargados de manejar la crisis por el coronavirus puedan hacerlo de manera tranquila.



La petición la lanzó el representante a la Cámara por el Centro Democrático César Eugenio Martínez, quien criticó duramente la labor que el Legislativo ha hecho en estas semanas de control político al Ejecutivo.

“Yo le pido al Gobierno Nacional que intervenga al Congreso de la República, así me tilden a mí de dictatorial, pero no puede ser posible que el Congreso se haya convertido en un obstáculo para solucionar este problema”, afirmó el congresista uribista.



Para Martínez, hay un “control político equivocado” y en las sesiones remotas de los congresistas se están “revolviendo” diferentes temas que no tienen que ver con las soluciones que requiere el país en estos momentos.



“No podemos estar citando los funcionarios y agregarlos a una plataforma tecnológica siete, ocho y diez horas a que se escuchen hasta cien discursos. Por favor”, afirmó.

Y se preguntó: “¿Para qué ser buenos congresistas, tener buenos sueldos, si estamos descuidando la salud? ¿Para qué nosotros queremos aparecer en todos los medios de comunicación con la propuesta más novedosa y criticando al Gobierno? Aquí parece que el Gobierno no ha hecho nada y sí lo ha hecho”.



Finalmente, el congresista uribista reclamó que se priorice la salud por encima de todo. “Debemos dejar libres a los funcionarios que manejan el Gobierno y el tema de salud para que no tengan que estar encarcelados en estas eternas sesiones. Si nos toca parar el Congreso un tiempo, lo paramos, pero es más importante la salud que la política”, dijo.



Sus palabras generaron el rechazo de diferentes sectores en el Congreso, los cuales calificaron su propuesta como “dictatorial”.



