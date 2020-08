'La alcaldesa de Bogotá ha tenido muchos desaciertos en la crisis'

Una dura crítica al manejo de la pandemia por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo en este diálogo con EL TIEMPO el representante a la Cámara por la capital Gabriel Santos. Para el congresista uribista, la mandataria “cree que la economía es como un motor que, simplemente, el día que ella decida abrir la ciudad va a volverse a prender y nada más falso”.

¿Cómo analiza la manera cómo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manejado la emergencia en la capital?



Es muy difícil saber cuál es la solución correcta y hay poco consenso sobre la manera de salir de esto. Tanto Claudia como todos los gobernantes del mundo están sufriendo los embates de enfrentarse a algo totalmente desconocido. Sin embargo, creo que la alcaldía de Bogotá ha sido increíblemente terca y monotemática para presentar soluciones que nos podrían haber ayudado a mitigar las consecuencias.



¿Por qué dice esto?



Sin duda las cuarentenas ayudan a disminuir la transmisibilidad del virus y en algún momento fueron necesarias, pero hay mecanismos que, de alguna manera, permiten compaginar la vida económica y social con el ataque al virus. La más conocida, probada y conocida en el mundo es la de las pruebas masivas y asilamientos selectivos. Sin embargo, la alcaldía de Bogotá ha decidido utilizar las cuarentenas y encerrar bogotanos con los perjuicios masivos que eso trae para empleo, salud y economía.



¿Es decir que, para usted, la Alcaldesa de Bogotá no le ha dado tanta importancia a la recuperación económica?



Creo que ella se metió en la disyuntiva de salud o economía. Así se lo vendió a la ciudadanía y así lo entiende una gran parte de ella. Esa es una visión retardataria de combatir la pandemia. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta que la solución no era binaria, no es blanco o negro, sino que hay otro tipo de soluciones como las pruebas masivas. Creo que ella encontró que el éxito de su gestión sería bajar la transmisión del riesgo, al costo que fuese necesario.

Según usted, ¿qué costo para Bogotá ha tenido el manejo de Claudia López a la pandemia?



Hay sido enorme. Hay que ver la gran cantidad de locales en arriendo, las cifras de desempleo en Bogotá, que son más altas que en todo el país, la destrucción en materia de lucha contra la pobreza, la devastación del comercio, todas las cifras son nefastas y es de esperarse que concentrarse en evitar el contacto social provoque un desaceleramiento económico. Combatir el virus solo con las cuarentenas ha sido el peor desastre en la historia del país.



En su concepto, ¿qué consecuencias tendría este manejo a largo plazo?



Son enormes. Hay que entender que el capital para crear una mediana o pequeña empresa no vuelve de la noche a la mañana. La alcaldesa dijo, creo que de manera muy desacertada, que lo material se recuperaba, pero eso es absurdamente falso. Hay que preguntarle a una persona que tuviera, por ejemplo, una papelería cuánto le costó tener ese negocio. La alcaldesa cree que la economía es como un motor que, simplemente, el día que ella decida abrir la ciudad va a volverse a prender y nada más falso que eso. Nos va a costar muchísimo recuperarnos en Bogotá.



¿De qué se trata la tutela que usted interpuso por este manejo?



Se trata de salvaguardar dos aspectos muy importantes de la vida de los bogotanos: la salud física y mental. Cuando Claudia López ve como única solución la cuarentena, decide restringir unos derechos, y nuestro mensaje decidido a ella y a todos los políticos es que, de ahora en adelante, cuando pretendan hacerlo se deben apegar a la evidencia. Hay estudios que dan cuenta cómo los confinamientos prolongados exacerban los problemas de salud mental y lo que ella hizo fue tomar una decisión antitécnica que no ayuda a detener el virus y, por el contrario, tiene unos efectos en materia de salud pública gravísimos.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Es que, para usted, la alcaldesa de Bogotá está restringiendo derechos de los bogotanos?



Sin duda, y derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la salud y conexidad con la vida. La alcaldesa está desconociendo toda la evidencia y simplemente cerrando por cerrar sin darse cuenta que esto tiene unas consecuencias.



¿Cree que la alcaldesa Claudia López ha manejado este tema de manera política?



Creo que en la medida en que le ha dedicado una porción considerable de su tiempo a pelear con el Gobierno Nacional, sin duda. Ella ha intentado politizar la solución de la crisis. Ha buscado, de manera política, un chivo espiatorio donde sea posible y no ha hecho el primer acto público de reconocer que ha tenido muchos desaciertos en el manejo de la crisis.

