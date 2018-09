‘Se estimulará a propietarios de vehículos que no generen accidentes’

Una reducción de hasta el 30 por ciento en el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tendrían los conductores de automotores y motocicletas que no generen accidentes de tránsito.



La propuesta es del representante a la Cámara por el Partido Liberal Alejandro Vega, quien radicó un proyecto de ley que aliviaría estas tarifas para los propietarios de carros y motos.



En diálogo con EL TIEMPO, Vega explicó los detalles del proyecto de ley y dijo que el propósito es “estimular” a quienes sean precavidos en las vías y favorecer a quienes tienen que usar su carro o su moto para trabajar y no cuentan con los suficientes recursos para pagar este seguro.

¿Cuál es el propósito del proyecto sobre el Soat?



El objetivo es reducir las tarifas que los colombianos pagamos por el Seguro Obligatorio de Tránsito (Soat). La idea es que las personas que no generan accidentes de tránsito se vean beneficiadas con un descuento en el pago del mismo.



¿Cómo sería este beneficio para quienes no provoquen accidentes?



Sería económico. Se va a estimular que los propietarios de vehículos que no generen accidentalidad de tránsito que afecte el Soat lo vean reflejado en la tarifa del siguiente año con un descuento del 10 por ciento.



¿Y qué pasaría en el segundo año?



Cada vigencia tendría una oportunidad de que le dieran un 10 por ciento de descuento hasta un total del 30 por ciento, es decir durante los siguientes 3 años.



¿Qué pasa si una persona cambia de vehículo?



Si se cambia de vehículo tendría que contratar una póliza nueva para el riesgo, volvería y arrancaría con la tarifa plena y tendría el mismo descuento de hasta el 30 por ciento en tres años. Lo mismo si provoca un accidente.



¿Cuál es la motivación para tratar de reducir el valor del Soat?



El alto costo que pagan hoy los colombianos. Los motociclistas, por ejemplo, pagan casi 420.000 pesos en promedio por el Soat. Es una tarifa muy alta. Adicionalmente, las personas que se movilizan en moto lo necesitan para generar trabajo o usan su moto cuando no tienen los recursos suficientes para otro tipo de vehículo, con lo que estamos ayudando a las clases menos favorecidas.



Usted dice que, a diferencia de otros seguros, el Soat se incrementa anualmente...



Este proyecto de ley va a propiciar que se discuta la manera como se establecen las tarifas en el Soat. Hoy no hay unos criterios objetivos que permitan verificar el incremento, sino que año con año se va aumentando de acuerdo con los índices de precios al consumidor y a otras variables y no tienen en cuenta la accidentalidad ni tampoco la capacidad de los propietarios de los vehículos.



¿Cómo enfrentará el posible lobby de algunas aseguradoras en contra de este proyecto?



La discusión hay que darla y evidenciar la problemática que estamos enfrentando los propietarios de vehículos, tanto de automotores como de motocicletas, y verificar que en el debate que se dé aquí en el Congreso se llegue al consenso para garantizar que los colombianos estemos pagando tarifas justas por lo que estamos recibiendo.







POLÍTICA