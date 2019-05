¿Cómo será la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá?

A partir de 2023, la elección del alcalde de Bogotá podría empezar a realizarse en dos vueltas cuando ninguno de los candidatos alcance los votos mínimos, como ocurre con la elección del presidente de la República.

Esto si el Congreso termina de aprobar una reforma constitucional a la que sólo le resta un debate para ser realidad.



El representante José Daniel López, coautor de la iniciativa, explicó en diálogo con EL TIEMPO, que la norma aplicaría desde 2023, "pues no vamos a cambiar las reglas de juego para estas elecciones".



Sin embargo, sectores de oposición temen que en el último debate, en la Plenaria del Senado, les cambien las reglas de juego.

¿Cuáles son las claves de este proyecto?



Es un proyecto que busca que Bogotá elija por primera vez alcaldes con más de un millón de votos, en una ciudad que tiene más de cinco millones de habitantes habilitados para votar.



Se aplica una regla que establece que para que no haya segunda vuelta es necesario que un candidato saque más del 40 por ciento de los votos y más de 10 puntos sobre el segundo.

Suena arbitrario cambiar las reglas de juego en una elección que ya está en curso...



Es muy importante decir que entra en vigencia en el año 2023. No estamos tratando una regla de juego para incidir en una elección sino dejarles a las futuras generaciones de bogotanos una institucionalidad democrática más fuerte.

¿Se busca atajar a los sectores alternativos y de izquierda que en los últimos años han llegado al poder en Bogotá?



No veo por qué pensar en eso. Si uno revisa la elección más reciente, Enrique Peñalosa y Rafael Pardo se habrían ido a segunda vuelta y muy posiblemente por el apoyo de la izquierda habría sido Rafael Pardo y no Peñalosa el alcalde.



Adicionalmente, esta reforma aplicaría desde 2023 y para esa época no sabemos cómo estarán las fuerzas.

¿Cómo confiar en que en Plenaria de Senado, en el último debate, no cambien la entrada en vigencia de la reforma y cambien las reglas de juego a cuatro meses de una elección?



Hoy voceros de las distintas fuerzas políticas rechazaron la posibilidad de aplicar la vigencia 2019.



Pero, adicionalmente, Juan Carlos Losada y yo (autores del proyecto) nos comprometimos a que si le cambian la vigencia a 2019 nosotros mismos lo hundimos en conciliación.



¿Esta reforma podría ser también una medida para acabar con tantos actos de revocatoria que se han promovido en los últimos años contra los alcaldes?



Este proyecto no cambia las reglas de juego para revocatorias del mandato, pero sí esperamos que Bogotá cuente con alcaldes más fuertes, con más votos, con más capacidad política y por ende con mayor posibilidad de concentrarse en resolver los problemas de la gente y no en defenderse de un proceso de revocatoria.

