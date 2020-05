Congresista relacionado con caso de celadora explicó lo que pasó

El caso de la celadora que denunció varios maltratos en un edificio del norte de Bogotá terminó relacionando al senador por Cambio Radical Germán Varón, quien este viernes tuvo que salir a dar explicaciones sobre el tema.



La relación de Varón con el caso se dio por un video que publicó W Radio en el que se aprecia una parte de una reunión de propietarios de apartamentos en el edificio donde habrían sucedido los hechos y en la que aparece el congresista.

#SerClasistaEs #SigueLaW Este es el video donde propietarios hablan sobre la situación de Eddy, la mujer que estuvo encerrada en el edificio siendo celadora del mismo >> pic.twitter.com/tf6LXyHSZ3 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 8, 2020

En el video se escucha a uno de los residentes cuestionar duramente a sus vecinos por la situación de la celadora y a Varón se le oye pedir que se espera la etapa de los descargos que haga la vigilante para revisar el tema.



"En eso que usted dice tiene razón -parece decirle Varón al propietario que criticó a sus vecinos-, hay que ser humano, pero también hay que entender que si se hubiera tomado otra decisión, también podrían haber ahorita algunas quejas por haber dejado el edificio sin vigilancia, de tal manera que esperemos que eso avance".



En diálogo con EL TIEMPO, Varón afirmó que él no reside en ese edificio, sino que ahí vivía su madre, la cual falleció el pasado 19 de marzo y quien, por haber permanecido hospitalizada en los últimos meses de su vida, tampoco conoció la situación.



​Según él, su participación en esa asamblea se dio porque su madre fue propietaria de un apartamento en esa edificación y él les pidió a los vecinos estar en las reuniones para irse "enterando de lo que va pasando". En una de esas juntas salió a colación el tema de la celadora.



"En esa asamblea se puso en conocimiento la queja de la señora. Se le llamó. El sonido era defectuoso, pero dijo cosas que son graves, las cuales son reiteradas en la asamblea. Algunos dicen que sí les parece grave y otros que no", contó Varón, quien agregó que él propuso que "se le oyera en descargos y que el tema lo definiera un juez".

Sin embargo, de acuerdo con el congresista, al final de la reunión, que duró alrededor de cuatro horas, alguien volvió a hablar del tema. "Ese es el pedacito del video que editan en el que yo digo que el tema ya lo habíamos resuelto y pido que avancemos. Me refería a que hacía tres horas habíamos definido que la oyéramos en descargos", explicó.



Varón anunció que remitirá el video completo, en especial la parte donde él dice que no comparte que a alguien "se le violen sus derechos humanos o su dignidad" y que "es absurdo que eso suceda".



​"Yo no vivo allá, no tomé la decisión, no la contraté y llegué a esa reunión después de que ella ya se había ido. Eso es lo que quiero dejar en claro", le dijo Varón a este diario.



El tema, en todo caso, ya parece estar en manos de las autoridades, las cuales determinarán su futuro y las responsabilidades a que haya lugar.



POLÍTICA