'Solo 15 por ciento de agresiones sexuales a niños son denunciadas'

Como una herramienta útil contra la impunidad en las agresiones sexuales contra niños calificó la representante a la Cámara por los 'verdes' Katherine Miranda la ley de imprescriptibilidad de estos delitos, sancionada este miércoles.



Miranda, quien fue una de las autoras de esta norma, le explicó a EL TIEMPO sus principales aspectos y su relación con la cadena perpetua para violadores de niños que salió hace unos meses del Congreso.

¿Cuál es el panorama de la violencia sexual contra los niños?

Es aterrador. Según un estudio de Save the Children, solamente el 15 por ciento de las agresiones sexuales cometidas en niños son denunciadas. Con el 85 por ciento no pasa absolutamente nada. Y de ese 15 por ciento que sí denuncia, el 70 por ciento no llega a juicio oral, entonces la impunidad es realmente enorme.



¿Por qué es clave esta ley?

Entre otras cosas porque, según lo que hemos investigado, lo que persuade a un criminal no es la severidad de una pena, que puede ser cadena perpetua o castración química, sino la certeza de que efectivamente va a tener castigo, independientemente de en qué momento suceda. Creo que este proyecto de ley ayuda muchísimo a combatir la impunidad. Por ello es que esta ley no es nueva, es un proyecto que venimos trabajando con varios legisladores a nivel mundial.



Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde. Foto: Prensa Katherine Miranda

¿Qué opinión le merecen los cuestionamientos de algunos juristas en el sentido en que esto ya está contenido en la cadena perpetua?

Esa es la interpretación de algunos juristas, pero nosotros, frente a la cadena perpetua y a este proyecto, tuvimos múltiples foros y audiencias en los que juristas de todas las orillas y universidades opinaron. Por ejemplo, la doctora Sandra Borda y el doctor Rodrigo Uprimny, grandes juristas de este país, dijeron que la cadena perpetua no era la solución, sino este proyecto de imprescriptibilidad. Hay diferentes interpretaciones.



Hay quienes dicen que la cadena perpetua a violadores de niños no pasa en la Corte Constitucional, ¿usted qué opina?

Yo fui una de las que votó a favor de la cadena perpetua, pero debo ser sincera y decir que creo que hay unos vacíos enormes frente al tema de constitucionalidad. En el caso de esta ley ya sancionada siempre contamos con el apoyo del ICBF, moral y jurídicamente, y con la Presidencia de la República. Si en dado caso llegara a caerse la cadena perpetua, por fortuna separamos los proyectos y con este atacamos la impunidad.

