‘Diez billones de pesos llegarán al tejido empresarial nacional'

Esta semana el presidente Iván Duque sancionó una ley que obliga a que al menos el 3 por ciento de los recursos que administran los Fondos de Pensiones Obligatorias del régimen de Ahorro Individual tengan que ser invertidos en empresas o proyectos productivos nacionales.



Según explicó el representante Erasmo Zuleta, autor de la ley, esto representaría una inyección de cerca de 10 billones de pesos para el tejido empresarial.



¿En qué consiste la ley?



Esta ley marca un hito en la historia del emprendimiento y el tejido empresarial colombiano. Con esta ley logramos que el 3 % de los cerca de 330 billones de pesos que administran al año los fondos de pensiones de los ahorros de los colombianos se inviertan en el tejido empresarial nacional. Estamos hablando aproximadamente de 10 billones de pesos que llegarán al tejido empresarial nacional, que generarán cerca de 160.000 empleos directos.



¿En cuánto tiempo se generarán esos puestos de trabajo?



En un lapso no mayor a dos años.



Antes de esta ley, ¿cómo se invertían los recursos de los fondos de pensiones?



De los 330 billones que administran los fondos de pensiones, aproximadamente 150 billones están invertidos en empresas del extranjero; otro tanto, en títulos de deuda pública y apenas el 1 por ciento, en empresas nacionales. Es inaudito que los recursos de los ahorros de los ciudadanos se vayan al exterior. No creen en los emprendedores colombianos.



¿Qué pasará con la rentabilidad de las pensiones?



No se pone en riesgo la rentabilidad mínima de las pensiones, porque los recursos se invertirán a través de fondo de capital privado. Históricamente la rentabilidad de los fondos de capital privado es del 9,9 por ciento, mientras que los fondos de pensión están generando una rentabilidad de entre 5 y 5,5 por ciento.



¿Por qué solo 3 por ciento la obligación de invertir en Colombia?



Esta ley es solo el punto de partida de la gran reforma estructural que requiere los fondos de pensiones. Más adelante ojalá pudieran establecerse obligaciones por sectores y se aumente por el porcentaje.



¿Esta ley afecta el ahorro pensional del ciudadano?



No se pone en riesgo el ahorro de los colombianos, esta es una norma que va directamente a los fondos de pensiones pero que salvaguarda la rentabilidad mínima de los ahorros.



¿La ley no restringe la libertad de los fondos de invertir?



De ninguna manera. Restringiendo es si les dijéramos que no pueden sacar más de 20 por ciento de los recursos del país o que los obligáramos a invertir en un determinado sector. Simplemente se les pide que creamos más en lo nuestro. Estamos hablando de cerca de 10 billones de pesos, 70 por ciento de lo que vamos a recoger con la reforma tributaria.



POLÍTICA