Una comisión accidental para verificar posibles violaciones de los derechos humanos a las personas detenidas con ocasión de las protestas se conformó en el Congreso.



El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landínez, uno de sus líderes, le explicó a EL TIEMPO que también se busca revisar los casos judiciales de cada uno de estos capturados.



¿Qué busca revisar esta comisión en los casos judiciales de los detenidos?

Estamos documentando cada uno de los casos. Ya pedimos información a la Fiscalía General y queremos corroborar, de entrada, cada uno de los casos. Luego de tener identificado cada uno, ir a los lugares en donde estén.



¿Qué se haría en esas visitas?

Verificar las condiciones de detención de estos muchachos y, a partir de ahí, saber el estado de ellos. Esto sería en Bogotá, Cali, Neiva, Acacías y Bucaramanga. Posteriormente, elaborar un informe para el que hemos pedido el acompañamiento de Naciones Unidas, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Y, dependiendo de las situaciones que hallemos, solicitaremos la intervención del Ministerio Público.



¿Se sabe cuántas personas están detenidas con ocasión de la protesta y los delitos por los que están siendo investigadas?

Tenemos información general de la Fiscalía a partir del año 2021. No tenemos información del 2018 al 2020, la cual vamos a solicitar por intermedio de ONG, organizaciones de derechos humanos y del trabajo que hagan los parlamentarios. Con ese censo vamos a saber los casos y delitos específicos por los que están siendo procesados los jóvenes.

Los vidrios y las puertas son las que más atacan los vándalos a la hora de las protestas en las que involucran a TransMilenio. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Tienen información de violaciones de los derechos humanos a estas personas en las cárceles?

Tenemos alguna información muy general que nos han hecho llegar diversas ONG, pero queremos cotejar con los datos que vamos a recoger para saber en cada caso particular qué encontramos y desde el Congreso hacer las denuncias respectivas.



¿Qué responde a las voces que dicen que estas personas cometieron delitos en las protestas y que deben pagar por ellos?

Creo que tenemos que analizar cada caso, porque no sabemos quiénes están procesados y cuáles son los delitos que se les imputan. Lo que es claro para nosotros en el Pacto Histórico es que los jóvenes salieron a marchar por unas causas justas y muchos de ellos, debido a las imputaciones de delitos, quedarían inhabilitados de por vida para participar y ser elegidos. Algunos tenían liderazgos importantes en sus comunidades y no podrían ser elegidos en el futuro.



¿Qué lectura tiene de la petición del presidente Petro para que los liberen y de la negativa del Fiscal?

Creo que el Presidente siempre ha hablado de defender a los jóvenes que han sido encarcelados de manera injusta. Es una petición legítima. En otros países existe una discrecionalidad del presidente para otorgar libertades por algunos delitos. En Colombia no, y en el Congreso deberíamos dar la discusión para que este tipo de pequeños delitos tengan otra forma de ser sancionados. Los jóvenes que están en las cárceles no son delincuentes.