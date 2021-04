Congresista del CD cuestionó plan de austeridad que presentó Gobierno 

Varios congresistas se han pronunciado frente al plan de austeridad que presentó este viernes el Gobierno de Iván Duque, que, según el mandatario significarán ahorro por medio billón de pesos.

Entre las medidas se contempla que solamente se podrá modificar la planta de personal cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros en los gastos de la entidades de la rama ejecutiva del orden nacional; que las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales y que los viajes aéreos nacionales e internacionales de servidores deberán hacerse en clase económica, entre otras.



El representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, rechazó las medidas de austeridad del Gobierno y las calificó como insuficientes, cuando en pocos días se radicará de la reforma tributaria en el Congreso.



"El decreto de austeridad es una burla frente al esfuerzo que gobierno le pide a los ciudadanos. Seguiremos insistiendo, de manera pública, la necesidad de un recorte fuerte del Estado, antes de exigir más impuestos. #SinRecorteNoHayReforma", trinó.



Además, señaló que no sean esfuerzos por eliminar las altas consejerías.

El decreto de austeridad es una burla frente al esfuerzo que gobierno le pide a los ciudadanos. Seguiremos insistiendo, de manera pública, la necesidad de un recorte fuerte del Estado, antes de exigir más impuestos. #SinRecorteNoHayReforma https://t.co/Hg2009kchf — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) April 9, 2021

Gabriel Santos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Asimismo, la representante de oposición María José Pizarro señaló en diálogo con La W que mientras se toman este tipo de medidas, se conocen grandes gastos en pauta oficial, en renovar los aviones de guerra y en contratos de comunicación del Ministerio de Defensa.



"Esta reforma tributaria quiere castigar el bolsillo de los colombianos", dijo la representante María José Pizarro", sentenció.



Por su parte, el senador liberal Rodrigo Lara señaló que el gobierno presenta como gran medida de austeridad la supresión de los tiquetes en clase ejecutiva, pero esto existe desde el 2017.



"El gobierno presenta como gran medida de austeridad la supresión de los tiquetes en clase ejecutiva. Medida que existe desde 2017 y que fue introducida cuando yo era Presidente de la Cámara. Bajamos a los congresistas de clase ejecutiva a económica"; dijo en Twitter.



El senador del partido Verde, Juan Luis Castro, se sumó a las críticas y dijo que hay poco que celebrar y que el plan de austeridad en el gasto llega tarde.



"Poco que celebrar, ¡llega tarde el Plan de Austeridad! No me queda claro porqué apenas se toman estas medidas, justo en la discusión de Reforma Tributaria, y no desde el año pasado. No es un plan extraordinario y podría haber ayudado ahorrar en 2020", señaló en Twitter.



