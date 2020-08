La ubicación de Nariño como un departamento estratégico para la salida de droga por el mar Pacífico es una de las razones principales para la lucha por el territorio de varios grupos armados ilegales.



Así lo dijo el senador por 'la U' Bérner Zambrano, nariñense, quien le contó a EL TIEMPO detalles de la situación que vive su región, a la cual tienen previsto asistir diferentes autoridades, este sábado.

¿Por qué se está dando esta situación de violencia en Nariño?



En el Congreso hemos repudiado estos hechos de barbarie, de violencia que se vienen presentando en el departamento y que últimamente se han recrudecido. Ya no solamente estamos hablando de los problemas de Tumaco, Samaniego, Leiva, Ipiales y otros municipios, sino que es en general. Acabamos de lamentar esta situación y días después aparece otra masacre en Ricaurte, a tres indígenas de la comunidad Awa.



¿Cuál es el problema que motiva estos hechos en el departamento?



Nariño es uno de los mayores productores de coca y eso trae sus consecuencias en la lucha por los territorios de estas bandas criminales. Lo que queremos es mayor atención, no solamente con Fuerza Pública, sino con inversión, desarrollo, con obras, con proyectos productivos, distritos de riesgo, eso es lo que nos puede ayudar a solucionar esta difícil situación: más inversión que genere empleo.



¿Qué pasó en Nariño después de que se dio de baja a ‘guacho’?



El departamento es estratégico para estas estructuras criminales. Podrán acabar con la cabeza, pero eso no quiere decir que la situación se solucionó. Quedan otras personas que vienen haciendo el mismo papel, que se han enriquecido y tienen todos los recursos que se requieren para armar estas bandas. La cabeza la neutralizaron, pero las estructuras siguen. Se comenta que acá existen cerca de doce estructuras criminales, entre las que están las disidencias de las Farc por pelearse las rutas. Nariño es un departamento estratégico para delinquir, por el mar Pacífico, por donde se saca la coca. Aquí hay alrededor de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos sembradas. Diez años estuvimos de primeros en esta difícil situación. Ahora estamos de segundos, porque creo que nos superó Norte de Santander, pero eso no es un avance cuando se tienen estas dificultades.

Berner Zambrano, senador por el partido de 'la U', quien habló de la situación en Nariño. Foto: Tomada del Facebook de Bérner Zambrano

¿Cómo ha sido la presencia de la Fuerza Pública en la zona?



En Tumaco conformaron un bloque importante de Fuerza Pública, pero cubrir, como la misma fuerza dice, la totalidad del territorio es difícil. Estas zonas son selváticas, difíciles de controlar, de ahí que lo que hay que acabar es lo que genera la facilidad a estos grupos para convocar gente y que se involucren en la delincuencia. Eso se evita cuando la gente tiene su sustento. Si no hay empleo, les queda muy fácil involucrar a las personas. Por eso estamos haciendo un llamado al Gobierno para la sustitución de cultivos, porque la gente está dispuesta a esto y a vivir en la legalidad.



¿Cómo será la jornada de este sábado en Nariño?



Tengo entendido que algunas personas de la Comisión de Paz del Congreso, no sé cuántas, tienen previsto ir a Samaniego, donde la penúltima masacre. Eso es importante porque su papel es visibilizar la problemática que viene ocurriendo. Coincidirá esto con la presencia del señor Presidente, quien estaría tanto en Samaniego como en Pasto haciendo consejos de seguridad.

