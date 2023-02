El presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico, David Racero, habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre la crisis en el gabinete ministerial.

David Racero se refirió a la reforma de la salud, en la que Gustavo Petro aceptó que los partidos políticos tradicionales hicieran propuestas: el partido de la U, el partido Conservador y el Partido Liberal.



El líder político resaltó que esto solo se trataría del talante democrático del presidente, quien por medio de una de conciliación quiere afinar dicha reforma para que sea "extensiva en el tiempo".



"Nosotros no queremos una reforma de salud para estos tres años, para que de pronto llegue otro gobierno y la cambie. No tiene ningún sentido. Queremos una reforma de salud que sea extensiva en el tiempo y eso solo se hace si hay acuerdos políticos y sociales y ese es el mejor espíritu que tiene el presidente Gustavo Petro", mencionó.

Además, resaltó que en el acto social y político del pasado lunes 27 de febrero, el mandatario estuvo atento a las opiniones de sus invitados, tras su intervención de 35 minutos en la que expresó su visión.



"El presidente Gustavo es una persona que escucha rotundamente a todos. Se ha construido una imagen de él como si fuera una un pequeño dictador, una persona que no escucha, una persona cero democrática y es realmente todo lo contrario. Escucha, toma nota y de ahí surgen unos puntos", contó Racero.



De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes afirmó que la reunión fue positiva y que de allí salieron cinco puntos esenciales de acuerdo.

Postura de César Gaviria

César Gaviria y presidente Gustavo Petro.

El expresidente Gaviria, por su parte, llegó con planteamientos muy fuertes referentes a la reforma de la salud.



David Racero destacó que su actitud frente a la reforma "es entendible".



El funcionario "es el padre de la ley 100. Él mismo lo dice. Nosotros le decimos que bueno, que ya ese niño que él crió, que él parió hace 30 años, ya creció y que por eso toca modificar".



Y agregó: "Una cosa es la posición del expresidente César Gaviria y otra la posición de la bancada. Yo encuentro una bancada liberal con muchas opiniones, con muchas propuestas, pero con un espíritu más constructivo".

¿Qué dice Dilian Francisca Toro?

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U'.

Dilian Fransica Toro, directora del partido de 'la U', quien también se opone a la propuesta de reforma como está escrita, también, estuvo abierta en la reunión del pasado 27 de febrero.



"Ella dice que celebra mucho una iniciativa a la reforma de la salud. Ella es consciente que hay que hacer muchos cambios. Es más, que la mayoría de lo que está contemplado en la reforma de la salud lo comparte", mencionó David Racero.



Sin embargo, Toro "tiene unas observaciones, especialmente, con el modelo de la Gestión del riesgo, entre otros detalles que concertaron entre ella, el partido liberal y partido conservador de tramitarla con una propuesta en mano", agregó Racero. ​

Puntos de acuerdo

El presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico, David Racero, mencionó los puntos esenciales de acuerdo entre los partidos.



- Fortalecer la política de prevención y promoción de salud hoy en día el país.



- Canalización directa de los recursos pagando directamente hospitales y clínicas en su atención primaria.



- Acabar la verticalidad del sistema en manejo entre EPS con clínicas y prestadoras de salud.



- Detener la territorialización la mejor oferta de salud está concentrada en las grandes ciudades, pero el 60% la población rural o departamentos alejados no tiene un buen sistema de salud.

La salida de los tres ministros

David Racero se refirió a la locución del Gustavo Petro, en la cual anunció la salida de tres ministros, entre los cuales estaba Alejandro Gaviria, quien se había mostrado crítico a la propuesta. Incluso, desmintió los rumores de que en el Gobierno no se puede criticar la Reforma.

"Discusión ha tenido dentro del gobierno de esta reforma. Pero yo sí lo digo, lo digo y es que, una vez tomada la decisión, una vez saltada la discusión internamente en el gabinete, cuando se va a plantear la discusión hacia afuera, el gabinete tiene que unificarse", dijo.



Y agregó: "Es que ninguno de ningún gobierno del mundo pasa eso sí. Que entonces algunos del gabinete, ya una vez superada la discusión internamente, trasladen ya la discusión hacia afuera. (...) A mi forma de ver eso no es serio porque le quita fuerza y legitimidad a la propuesta. ¡Eso no es serio!".

Los tres ministros que salieron del gabinete.

"Ningún proyecto que ha radicado el gobierno ha salido aprobado tal como ingresó porque acá en el Congreso lo modificamos, acá se nos escucha, proponemos y votamos, pero el gabinete sí tiene que cerrar filas. Es una incoherencia si no se plantea que dentro del gabinete, pues haya una misma orientación", mencionó.



Además, mencionó su opinión sobre la filtración del documento en el que el exministro Alejandro Gaviria y otros funcionarios hicieron reparos a la reforma a la salud: "No debería ocurrir. Y eso tiene un costo. En cualquier institución, no solamente en lo que pasa en el Estado, sino en cualquier institución. Creo que es de muy mala fe o sea realmente es un acto de mala fe".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

