¿Nueva ley abre la puerta a expropiar?

En medio de la maratón de aprobación de proyectos del fin de semana, el Congreso avaló una nueva norma que busca titular los predios invadidos por familias desde hace más de 10 años.

El tema levantó polémica, pues abriría la puerta a expropiar terrenos. En diálogo con EL TIEMPO, el congresista César Lorduy, autor de la norma, aclaró que los dueños serán indemnizados y “se les quita un problema de encima”.

¿En qué consiste este proyecto?

Busca titularles predios a familias que han ocupado terrenos que no son de su propiedad, por más de 10 años y han construido allí su vivienda y se han desarrollado allí. En muchos de estos predios ya hay barrios construidos y cuentan con carreteras, pero son ilegales porque el terreno es de un privado o del Estado.



¿Estamos hablando de expropiar predios?

La expropiación es sobre predios de propiedad privada que han sido abandonados por sus dueños o sus herederos. El dueño recibirá como compensación el 10 por ciento del valor comercial del bien. Pero en realidad estos dueños no tienen la posesión del terreno sino solo la responsabilidad tributaria, porque el predio es ocupado por quienes construyeron sobre el mismo.

O sea, se les quita un problema de encima…

Se les quita la responsabilidad de pagar impuestos sobre un terreno que ya no poseen.



¿No se abre la puerta a que la gente empiece a ocupar predios?



Esta ley solo se aplica para los predios que ya fueron invadidos y en los cuales ya hubo un asentamiento humano, pero no se aplica hacia el futuro. Quienes invadan en el futuro no están cobijados por la ley. No estamos hablando de terrenos individuales sino de predios que son considerados barrios.



¿Qué pasa con quienes se han dedicado a deforestar para construir?

Esta ley no se aplica para predios rurales, solo predios urbanos.

