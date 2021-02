Congresista alerta por adulteración de leche en el país

El senador y vocero del Centro Democrático Gabriel Velasco les hizo un llamado de urgencia a los colombianos ante la evidencia por adulteración en la leche en el país.

El vocero del partido del Gobierno señaló que algunos inescrupulosos han pretendido “fabricar” leche mediante el uso de lactosueros importados o provenientes de los subproceso del queso. Esta práctica castigada con la mayor severidad alrededor del mundo, compone una adulteración de la leche, toda vez que el producto final no puede ser considerado como leche.



"Este derivado no proporciona los requerimientos nutricionales que aporta la leche, configurando un gran engaño para los consumidores", enfatizó.



“Esta práctica nefasta, utilizada por algunos actores de la industria, no solamente afecta la nutrición de nuestros niños y en general de las familias colombianas, también tiene impactos negativos drásticos sobre el campesino y el pequeño productor lechero, quien reduce sus ventas a la industria configurando un importante problema social en nuestro país”, argumentó Velasco.

En este sentido, reiteró que, “es imperativo que desde la institucionalidad del Estado se conduzca una campaña que permita sancionar en diferentes niveles, a todos aquellos inescrupulosos que hoy engañan al consumidor colombiano con leches adulterados, afectando a nuestra niñez y nuestros campesinos”.



Hace unos días, en entrevistas, el director del Invima, Julio Cesar Aldana, anunció sanciones para las empresas inescrupulosas que comercializan leche adulterada, por lo que el congresista, espera que estas sanciones tengan como protagonista cero tolerancia con la adulteración, “no podemos permitir ningún nivel de la misma”, advirtió.



Velasco hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para avanzar en las sanciones de aquellos que durante años han engañado a los consumidores colombianos.



Y sentenció que “por el bien de nuestros niños, nuestros campesinos y en defensa del

consumidor, nuestro país no puede aplazar más esta discusión y se debe decir de una vez por todas no a la leche adulterada”.



