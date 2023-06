“Queda congelado el debate de Cámara”. Esto fue lo que dijo el presidente de dicha corporación, David Racero, para anunciar que no se va a llevar a cabo la discusión de reforma de la salud en plenaria, fijada para hoy. No obstante, a pesar del anuncio hecho, al cierre de esta edición se mantenía en pie la convocatoria y estaba incluido en el orden del día el proyecto.

El pronunciamiento de Racero se hizo en el marco de la crisis causada por los audios del exembajador en Venezuela Armando Benedetti. “Es una decisión que yo tomo como presidente, no es una decisión de bancada. Sin lugar a duda hay que reconstruir la coalición para discutir”, dijo el representante en diálogo con EL TIEMPO.



Con este anuncio, no solo se frenaría la reforma de la salud, sino también la reforma laboral. Esta última se encuentra en Comisión Séptima de Cámara y no ha podido iniciar su debate. Las dos veces en las que se ha intentado, la célula no ha logrado tener el quorum mínimo para siquiera votar los impedimentos de los congresistas.



En cuanto al otro proyecto de reforma social del gobierno Petro, la pensional, tampoco hay certeza sobre lo que ocurrirá. La senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de Senado y coordinadora ponente, expresó que en los próximos días se reunirá la célula que lidera para definir si la debaten. Era la iniciativa del Gobierno que menos resistencia tenía, pero el último escándalo puede estar complicando su aprobación.



Las sesiones se acaban el 20 de junio, son menos de 14 días para recuperar votos y destrabar el trámite de los proyectos. No obstante, el congelamiento de la agenda puede llevar a que se termine la legislatura sin ninguno de los tres proyectos de Gobierno aprobados.



Sin embargo, también puede ser la única herramienta para que las iniciativas no se hundan del todo, tal como lo señala el senador de Cambio Radical David Luna, de oposición: “Los que quieren congelar la agenda son los miembros del Gobierno. Saben que si votan ahora, las reformas se las hunden”.



Por otro lado, están los actos legislativos de legalización del cannabis, jurisdicción agraria, disminución del receso legislativo, entre otros. Estos sí o sí deben votarse antes del 20 de junio, de acuerdo con la Constitución. En este caso, han venido funcionando los acuerdos entre los congresistas, así ocurrió con el de receso legislativo. Hoy se sabrá si esto mismo se aplicará para el de la legalización del cannabis, que estaba citado para ayer, pero no logró el quorum mínimo para discutirse. La jornada también será crucial para saber si el Congreso entra en pausa a la espera de lo que ocurra con la crisis en el Ejecutivo.

Comienzan los pedidos de independencia en los ‘verdes’

La Alianza Verde y el Pacto Histórico son las dos fuerzas principales que quedan en la coalición de Gobierno. No obstante, la polémica que enfrenta la administración de Gustavo Petro ha permitido que en la primera colectividad surjan voces que piden la independencia.



Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao expresó en una entrevista con W Radio que “la Alianza Verde tiene que pensar en la posibilidad de salir de la coalición de gobierno y declararse como independiente”.



Es la primera de dicho partido que hace oficial ese pedido ante la controversia por los audios del exembajador Armando Benedetti. No obstante, representantes de los ‘verdes’ confirmaron que no sería la única que considera que deben salir del Gobierno.



Ayer se celebró una reunión de bancada en la colectividad. Participantes en ella señalaron que “otra vez se pone sobre la mesa la independencia”. La solicitud se llevó a cabo en medio de la reunión sobre avales que tenía la Alianza Verde, en la que no se pudo evitar tocar el tema de los señalamientos de presunta financiación irregular.



En cuanto al sector afín a la administración Petro, el senador Inti Asprilla comentó que son pocos los que hablan de independencia, pero que es un debate que se dará ante la divergencia de voces que históricamente ha habido en los ‘verdes’.

