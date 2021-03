‘Condenados a cadena perpetua no podrán quedar libres a los 25 años’

Aunque parezca absurdo, inicialmente el proyecto de reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores permitía que un condenado a esta pena pudiera pedir la revisión de su sentencia tras cumplidos 25 años y si el juez así lo determinaba, podía quedar en libertad.

No obstante, tras una alerta lanzada por EL TIEMPO, este vacío jurídico se reversó y ahora los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista César Lorduy, quien fue ponente de la cadena perpetua en el Congreso y participó en las discusiones que permitieron reversar este vacío jurídico, explicó en qué consiste el proyecto que acaba de ser radicado en el Congreso y que reglamenta esta pena.



¿Qué dice la reglamentación de la cadena perpetua?



Lo primero es que se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión. Adicionalmente se establece que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada.



¿Cuáles requisitos?



Hay unas circunstancias de agravación punitiva, por ejemplo cuando los tipos penales de acceso carnal impliquen violencia o se ponga a la víctima en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir.



Por ejemplo, es un agravante si el abusador se aprovechó de una relación de superioridad o parentesco con la víctima, por ser su pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o primero civil o si la la conducta se cometiere con sevicia, o mediante actos degradantes o vejatorios.

César Lorduy, representante por el Atlántico Foto: Prensa César Lorduy

El proyecto dice que a los 25 años el condenado puede pedir la revisión de la pena, ¿esto quiere decir que podría quedar en libertad en ese momento?



Inicialmente sí estaba abierta esa posibilidad. No obstante, tras las discusiones en la que participamos con el Ministerio de Justicia, quedó explícito que esta revisión puede modificar la pena de prisión perpetua por una pena temporal, que en cumplimiento de las funciones de la pena establecidas en el artículo 4 del Código Penal, de prevención general, prevención especial y retribución justa no puede ser inferior al máximo de la pena de 50 años en tipos penales simples o de 60 años en caso de concurso.

En español, ¿quiere decir que ningún condenado a cadena perpetua tendrán la posibilidad de quedar libre a los 25 años?



Es correcto. Condenados a cadena perpetua no podrán quedar libres a los 25 años. Si el juez decide modificar la pena, esta no podrá ser inferior a 50 años.



¿El condenado a cadena perpetua podrá tener derecho a permisos para salir del centro penitenciario y otros beneficios?



Los beneficios que impliquen permanencia fuera del establecimiento de reclusión no serán aplicables en casos de personas condenadas a prisión perpetua.



