Concejales cobraron cerca de 500.000 pesos por sesión de 10 minutos

Hace poco se desató la polémica luego de que, al parecer, siete concejales de Bucaramanga cobraron una cifra cercana a los 500 mil pesos, cada uno, por realizar un sesión del Concejo que duró alrededor de 10 minutos.



El tiempo de duración de esta fugaz plenaria alcanzó para que los corporados esucharan el himno de la ciudad, el de Colombia y se verificara el quórum.



Tras ello, la reunión se habría cancelado en solidaridad por el fallecimiento de la madre del concejal Robín Hernández.

Según la emisora ‘W Radio’, de los 15 concejales, el grupo que cobró el dinero estuvo conformado por: Carlos Barajas (Partido Verde), Jorge Rangel (Partido Conservador), Luis Eduardo Ávila (Hagamos Ciudadanía), Javier Ayala (Partido Liberal), Leonardo Mancilla (Alianza Social Independiente), Nelson Mantilla (Partido MAIS), Cristian Reyes (Cambio Radical) y Marina de Jesús Arévalo (Liga Gobernantes Anticorrupción).



Por otro lado, Luisa Fernanda Ballesteros (Liga Gobernantes Anticorrupción), Francisco González (Partido Liberal), Danovis Lozano (Partido Verde), Silvia Moreno (Liga Gobernantes Anticorrupción), Fabián Oviedo (Cambio Radical), Carlos Parra (Partido Verde) y Antonio Sanabria no cobraron los honorarios (Liga Gobernantes Anticurrupción).



Fabián Oviedo, presidente de la corporación, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter hablando sobre lo sucedido.



“En el Concejo de Bucaramanga actuamos de acuerdo con el reglamento. Se sometió a votación y en democracia se suspendió la sesión. Recibir el pago o no, es decisión individual. La mía al igual que en otras oportunidad fue no cobrar”, indicó el miembro del Concejo.

