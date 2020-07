¿Con quién hablaba Angélica Lozano cuando dejó el micrófono abierto?

Mucho se ha especulado sobre lo que habría detrás del episodio en el cual a la senadora de los 'verdes' Angélica Lozano se le quedó el micrófono abierto y se escucharon algunos comentarios salidos de tono, en la Comisión Primera del Senado, en la noche del jueves.



Sin embargo, de acuerdo con la misma congresista, lo ocurrido tiene una explicación.



Los hechos sucedieron cuando en la célula legislativa se discutía una propuesta de los senadores Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Gustavo Bolívar (petrista) para que no se le pagaran los gastos de representación a los congresistas -casi 15 millones de pesos- debido a que están sesionando de manera virtual.



(Le puede interesar. Video: la mala pasada de Angélica Lozano tras dejar micrófono abierto en el Congreso)

En ese momento, Lozano habla por teléfono con alguien sin percatarse que el micrófono estaba encendido. Algunos apartes de su conversación fueron escuchados por el resto de sus colegas y varios no pudieron contener las carcajadas ante las expresiones que se le escucharon a la senadora.



Según le dijo la congresista a EL TIEMPO, el interlocutor de esa charla era el senador por el Polo Alexánder López, quien ha compartido varias de las posiciones de Lozano sobre diferentes temas. De hecho, los dos pertenecen a partidos opositores al Gobierno Nacional.

(Le recomendamos: Salario de los congresistas subiría 1,7 millones de pesos mensuales)

La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano pic.twitter.com/S20fHqtPF2 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 31, 2020

En un momento, Lozano habla acerca de unos "comentarios" sobre los caminos jurídicos de la propuesta, cuya consecuencia, entre otras, sería la reducción de los salarios de los legisladores, idea impulsada por ella en la consulta anticorrupción.



De acuerdo con Lozano, esos comentarios de los que ella está hablando con López son los que se estaban haciendo en un chat de abogados de la Comisión Primera del Senado, los cuales, para ella, eran "exagerados" o "fuera de lugar" y no permitirían la reducción de los sueldos de los parlamentarios.

(Lea también: ¿Por qué no se pudo bajar el sueldo de los congresistas?)

El propio Gustavo Petro, jefe político de Gustavo Bolívar, uno de los autores de la propuesta, también salió en defensa de Angélica Lozano.



"Fuera que no había ninguna razón para insultar a Gustavo Bolívar, lo cierto es que Angélica actuó coherentemente anoche, defendiendo la presencialidad del Congreso. Quien no lo hizo, fue su colega de bancada verde: Ivan Name, quien apoya la reforma de la Constitución virtualmente", escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Fuera que no había ninguna razón para insultar a Gustavo Bolívar, lo cierto es que Angélica actuó coherentemente anoche, defendiendo la presencialidad del Congreso. Quien no lo hizo, fue su colega de bancada verde: Ivan Name, quien apoya la reforma de la Constitución virtualmente — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2020

Más noticias del día:

- Santos invita a Duque a impulsar un Acuerdo Nacional

- Alejandro Gaviria habla del episodio de Angélica Lozano: 'Los políticos son seres humanos’

- Corte Suprema admite impugnación de Andrés Felipe Arias

POLÍTICA