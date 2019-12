'Con la historia clínica digital se acaban los carteles de la salud'

Esos minutos valiosos que los médicos dedican a preguntar los datos básicos de los pacientes podrán ser aprovechados en la consulta una vez sea sancionado el proyecto de ley que crea la llamada historia médica interoperable.

El proyecto de ley ya cumplió su paso por el Congreso y solamente resta la firma presidencial. Aunque algunos sectores han dicho que podría tener vicios en la conciliación en la Cámara, varios expertos coinciden en que este paso se cumplió con apego a las normas vigentes.



El autor de la iniciativa, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, le explicó a EL TIEMPO en qué consiste la norma y cómo será implementada en el país.



¿Cuál es la importancia de este proyecto que va camino de ser ley de la República?



En el Senado y la Cámara fue las mayorías de los partidos políticos, los cual quiero agradecer. Ellos entendieron la necesidad de esta herramienta no solo para generar eficiencia, sino también precisión en los diagnósticos médicos y facilitar la vida del usuario.



¿Qué significa la historia clínica interoperable?



Esto quiere decir que, a partir de la implementación de esta ley, los datos relevantes de cualquier paciente que vaya a ser atendido en cualquier parte del país, sin importar si la institución es pública y privada, podrán consultarse inmediatamente, sin tener esa obligación, que hoy existe, de que los pacientes carguen con toda su documentación, como pasa cuando se pasan de una EPS a otra, por ejemplo.



¿Cuáles son esos datos relevantes?



Los exámenes que le han hecho, a qué es alérgico y cuáles son las cirugías y los procedimientos que le han hecho en su vida. Eso va a estar concentrado en una big data para que se consulten los datos relevantes del paciente en cualquier institución del país, pública o privada.



¿Es decir que se podrá ahorrar ese tiempo en que el paciente llega y el médico tiene que preguntarle los datos básicos de su historia clínica?



Así es. El tiempo que antes dedicaba el profesional de la salud a preguntar los temas relevantes del paciente queda reducido a una consulta en el sistema, porque ahí se va a saber qué cirugías ha tenido el paciente, qué medicamentos toma, qué alergias tiene, qué procedimientos le han realizado. Se trata de evitar tiempo valioso para atender al paciente y no para esos aspectos generales.



Usted ha dicho que esta nueva herramienta sirve para luchar contra la corrupción, ¿cómo es esto?



Lo he dicho por el ‘cartel de las incapacidades’ que ha denunciado la Ministra de Trabajo y que se eliminaría con la existencia de esta historia clínica electrónica. Se dificulta generar esas incapacidades.

Y además porque una enfermedad como la hemofilia, que se adquiere a muy temprana edad, puede ser comprobada, confirmada, corroborada con este instrumento y evitar esos carteles que han venido desangrado al sistema de salud en Colombia, como se presentó en Córdoba. Si esta herramienta tecnológica hubiera existido se habría evitado esos carteles.



Una vez sancionada esta ley, ¿cómo será su implementación?



Hay una disposición para que en cinco años ya esté operando en todo el país. Sabemos que hay zonas que ahora no tienen interconexión ni acceso a internet. Con lo que se está avanzando en la conectividad más este proyecto, se tiene un plazo de cinco años para que esté funcionando. Hay regiones que ya lo vienen haciendo, Cundinamarca, entre ellas, pero solo en la red pública.



¿Quién coordinaría esta base de datos donde estarían las historias clínicas de los colombianos?



La responsabilidad de la administración de estos datos, los cuales se tratarán de acuerdo a la ley de habeas data y con la misma reserva legal, será del Ministerio de Salud y solamente los médicos podrán modificarla.



¿Qué ha dicho el Gobierno sobre esta iniciativa?



Los ministerios de Salud y de las TIC han acompañado de manera decidida siempre este proyecto que, entre otras, fue aprobado en siete meses.

REDACCIÓN POLÍTICA