De manera simbólica, en la sesión de este martes los congresistas del Centro Democrático, CD, mostraron su desacuerdo con las millonarias compras autorizadas por la Presidencia para las residencias privadas del primer mandatario, Gustavo Petro; y su vicepresidenta, Francia Márquez.

Durante la sesión plenaria de la Cámara, presidida por los partidos de la oposición para debatir el proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2023, los integrantes de esta bancada exhibieron gansos inflables.



El representante uribista Óscar Villamizar dijo que estos gansos representan el malestar que millones de colombianos sienten frente a los millonarios contratos que ha firmado en los últimos días el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.





Estos incluyen elementos suntuosos como cubrelechos de pluma de ganso, duvets, un televisor de 80 pulgadas, entre otros electrodomésticos de hogar.



Asimismo, informó Blu Radio, los opositores aprovecharon el escenario para lanzar críticas al presupuesto, al que consideran que Petro está ‘desplumando’, especialmente en recortes de áreas como salud y defensa.



Durante la misma sesión, el presidente de la Cámara David Racero anunció que espera reunirse en los próximos días con el nuevo director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros, con el propósito de evaluar cómo son los procedimientos de compra y contratación por parte de este organismo.



Para Racero este tipo de escándalos corresponde a “unos procedimientos que no están ajustados”. Indica que, si se demuestra que hubo una mala intención, “deben responder las personas que estuvieron detrás de estas compras”.



Racero se ha mostrado también crítico de lo sucedido: “El presidente Petro y quienes lo acompañamos exigimos coherencia. Si un funcionario, de cualquier nivel, se separa de esa línea del presidente o no es capaz de cambiar la institucionalidad (que viene con vicios de atrás) para que así sea, pues no puede continuar”.



