El senador Gustavo Bolívar aseguró que "algún funcionario se quiso lucir", haciendo referencia al escándalo que hay por las compras que realizó el Departamento Administrativo de la Presidencia para amoblar las casas privadas del presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez.



En el listado de los enseres que fueron adquiridos figuran un televisor de 85 pulgadas, con un costo de $27.4 millones de pesos, además de cobijas, juegos de cama, electrodomésticos y otros.



Según Mauricio Lizcano, director del Dapre, "amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente".

La lista de enseres, electrodomésticos y juegos de cama que se compraron para casa presidencial y de la vicepresidenta. Foto: Colombia Compra Eficiente

Los altos costos en los que incurrió la Presidencia para esas solicitudes han generado revuelo en el país. El congresista Bolívar, al respecto, dijo que no creía que el jefe de Estado tenga tiempo para hacer compras. "Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente", aseguró.



"Me da mucha consideración con 'petrogustavo'. No me cabe la menor duda de su honestidad y sus mejores intenciones de cambio. Pero siento que su gobierno y entorno no le copian", trinó, por su parte, Ángela Benedetti.



El también senador Rodolfo Hernández, por su lado, criticó estas compras y manifestó: "#AusteridadEs No gastar más plata de la que entra y mucho menos en pendejadas".



La profesora de la Universidad de los Andes Sandra Borda, quien aspiró al Congreso en las pasadas elecciones, comentó que aunque "seguro lo han hecho antes y gastando mucha más plata" repara que "gastarse el dinero público así, antes y ahora, es impresentable y de ninguna forma debería normalizarse".



Por los lados de Cambio Radical, el senador David Luna, expuso que " La indignación que tanto se empeñó en despertar el presidente Gustavo Petro se le está devolviendo con creces hoy por la compra descarada de un TV de $27 millones. La estrategia de la indignación para hacer política no es el camino. Es como un boomerang que siempre se devuelve".



